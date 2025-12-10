Покушение на Миндича: у полиции Израиля нет подтверждений - СМИ
Киев • УНН
Полиция Израиля не подтверждает информацию о покушении на бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела о коррупции в энергетике. Ранее Игорь Коломойский заявил о покушении на Миндича 28 ноября в Израиле.
В полиции Израиля заявили, что не имеют подтверждений покушения на бизнесмена Тимура Миндича, который фигурирует в деле о коррупции в энергетике. Об этом пишет издание Детали, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, пресс-секретарь полиции Израиля Михал Зингерман отметил, что у правоохранителей "нет подтверждений" слов Коломойского.
Контекст
Бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что 28 ноября в Израиле было совершено покушение на бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела "Мидас".
Напомним
Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман фигурируют в деле о коррупции в энергетике. Как сообщали нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, они упомянуты под кодовыми именами "Карлсон" и "Шугармен".
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.
САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.