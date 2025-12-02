В Україні викрито схему ухилення від податків на зерновому ринку на понад 114 млн грн

Офіс Генерального прокурора повідомив про затримання трьох учасників організованої групи, яка через тіньові операції із зерном ухилилася від сплати понад 114 млн грн податків, пише УНН.

Деталі

За даними Миколаївської обласної прокуратури, до схеми входили власниця агрофірми, бухгалтер та менеджер. Вони купували зерно за готівку без відображення в обліку та податковій звітності, а потім експортували його через підконтрольні іноземні компанії та фіктивні фірми. Загальний оборот операцій складав майже 640 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку, печатки та 30 тис. доларів готівкою. Арештовано майно на суму 21,5 млн грн, включно з шістьма квартирами, трьома автомобілями та земельною ділянкою.

Трьом підозрюваним повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

