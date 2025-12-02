В Україні викрито схему ухилення від податків на зерновому ринку на понад 114 млн грн

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 9746 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 23894 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 23818 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 18120 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 19571 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 52543 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 50026 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59522 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50435 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46036 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
94%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 32624 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 21283 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 20415 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo10:45 • 10030 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 7304 перегляди
Публікації
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 5172 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 4700 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 7558 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 23894 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 23818 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марк Рютте
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Донецька область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 38883 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 41111 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 97470 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 72251 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 88269 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Bild
ChatGPT

В Україні викрито схему ухилення від податків на зерновому ринку на понад 114 млн грн

Київ • УНН

 • 40 перегляди

В Україні викрито організовану групу, що ухилилася від сплати понад 114 млн грн податків через тіньові операції із зерном. До схеми входили власниця агрофірми, бухгалтер та менеджер, які купували зерно за готівку та експортували його через підконтрольні компанії.

В Україні викрито схему ухилення від податків на зерновому ринку на понад 114 млн грн

Офіс Генерального прокурора повідомив про затримання трьох учасників організованої групи, яка через тіньові операції із зерном ухилилася від сплати понад 114 млн грн податків, пише УНН.

Деталі

За даними Миколаївської обласної прокуратури, до схеми входили власниця агрофірми, бухгалтер та менеджер. Вони купували зерно за готівку без відображення в обліку та податковій звітності, а потім експортували його через підконтрольні іноземні компанії та фіктивні фірми. Загальний оборот операцій складав майже 640 млн грн.

На Київщині директору підприємства оголосили підозру у постачанні неякісної військової форми на 1,7 млн грн01.12.25, 15:34 • 4696 переглядiв

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, комп’ютерну техніку, печатки та 30 тис. доларів готівкою. Арештовано майно на суму 21,5 млн грн, включно з шістьма квартирами, трьома автомобілями та земельною ділянкою.

Трьом підозрюваним повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту01.12.25, 19:14 • 50031 перегляд

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Тімур Міндіч
Техніка
Обшук
Миколаївська область
Україна