В Украине разоблачена схема уклонения от налогов на зерновом рынке на более чем 114 млн грн

12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN2 декабря, 07:31
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью2 декабря, 09:30
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерыв10:45
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Марк Рютте
Александр Вучич
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Донецкая область
Турция
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет брака1 декабря, 08:53
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой29 ноября, 16:59
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Бильд
ЧатГПТ

В Украине разоблачена схема уклонения от налогов на зерновом рынке на более чем 114 млн грн

Киев

 • 64 просмотра

В Украине разоблачена организованная группа, уклонившаяся от уплаты более 114 млн грн налогов через теневые операции с зерном. В схему входили владелица агрофирмы, бухгалтер и менеджер, которые покупали зерно за наличные и экспортировали его через подконтрольные компании.

В Украине разоблачена схема уклонения от налогов на зерновом рынке на более чем 114 млн грн

Офис Генерального прокурора сообщил о задержании трех участников организованной группы, которая через теневые операции с зерном уклонилась от уплаты более 114 млн грн налогов, пишет УНН.

Подробности

По данным Николаевской областной прокуратуры, в схему входили владелица агрофирмы, бухгалтер и менеджер. Они покупали зерно за наличные без отражения в учете и налоговой отчетности, а затем экспортировали его через подконтрольные иностранные компании и фиктивные фирмы. Общий оборот операций составлял почти 640 млн грн.

В Киевской области директору предприятия объявили подозрение в поставке некачественной военной формы на 1,7 млн грн01.12.25, 15:34 • 4696 просмотров

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику, печати и 30 тыс. долларов наличными. Арестовано имущество на сумму 21,5 млн грн, включая шесть квартир, три автомобиля и земельный участок.

Трем подозреваемым сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту01.12.25, 19:14 • 50038 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Тимур Миндич
Техника
Обыск
Николаевская область
Украина