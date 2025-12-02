В Украине разоблачена схема уклонения от налогов на зерновом рынке на более чем 114 млн грн
Киев • УНН
В Украине разоблачена организованная группа, уклонившаяся от уплаты более 114 млн грн налогов через теневые операции с зерном. В схему входили владелица агрофирмы, бухгалтер и менеджер, которые покупали зерно за наличные и экспортировали его через подконтрольные компании.
Офис Генерального прокурора сообщил о задержании трех участников организованной группы, которая через теневые операции с зерном уклонилась от уплаты более 114 млн грн налогов, пишет УНН.
Подробности
По данным Николаевской областной прокуратуры, в схему входили владелица агрофирмы, бухгалтер и менеджер. Они покупали зерно за наличные без отражения в учете и налоговой отчетности, а затем экспортировали его через подконтрольные иностранные компании и фиктивные фирмы. Общий оборот операций составлял почти 640 млн грн.
Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику, печати и 30 тыс. долларов наличными. Арестовано имущество на сумму 21,5 млн грн, включая шесть квартир, три автомобиля и земельный участок.
Трем подозреваемым сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
