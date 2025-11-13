Радник Зеленського роз'яснив санкції проти Міндіча та Цукермана: усі основні види блокуючих заходів застосовано
Київ • УНН
Радник Президента Владислав Власюк роз'яснив, що проти бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана застосовано всі основні види блокуючих санкцій, які мають миттєвий ефект, зокрема у банківській сфері. При цьому заборони, пов'язані з в'їздом в Україну, не застосовано.
Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк роз'яснив санкції проти бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, вказавши, що "застосовано всі основні види блокуючих санкцій", при цьому "не застосовано заборон, пов'язаних із в'їздом" в Україну, пише УНН.
Міндич+Цукерман. Щодо застосування санкцій: має оперативний і превентивний характер та є інструментом швидкого реагування на загрози національній безпеці. Все мало бути і було зроблено оперативно; застосовано всі основні види блокуючих санкцій, які мають миттєвий ефект, зокрема у банківській сфері. Це не дозволить переміщати активи. Не застосовано заборон, пов'язаних із в'їздом на територію України
Деталі
Уповноважений щодо санкцій роз'яснив й інші аспекти:
- щодо громадянства. Санкції можуть запроваджуватися незалежно від громадянства особи, якщо її діяльність становить загрозу Україні або сприяє агресії проти неї. Наявність іноземного громадянства дозволяє оперативніше блокувати активи підсанкційних осіб в іноземних юрисдикціях;
- щодо строків дії санкцій. В Україні санкції застосовано приблизно до 20 тисяч суб’єктів. Строк дії санкцій може становити 3, 5, 10 або 30 років, а в окремих випадках - бути безстроковим. Строк може продовжуватись, що і відбувається у сотнях випадків. "У даному випадку строк - 3 роки, він може бути продовжений залежно від обставин", - вказав Валсюк.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти громадян Ізраїлю Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.
Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.
Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.
