Радник Зеленського роз'яснив санкції проти Міндіча та Цукермана: усі основні види блокуючих заходів застосовано

Радник Президента Владислав Власюк роз'яснив, що проти бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана застосовано всі основні види блокуючих санкцій, які мають миттєвий ефект, зокрема у банківській сфері. При цьому заборони, пов'язані з в'їздом в Україну, не застосовано.