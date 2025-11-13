Радник Зеленського роз'яснив санкції проти Міндіча та Цукермана: усі основні види блокуючих заходів застосовано

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7422 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20296 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51798 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33497 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33290 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70433 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42493 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39379 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37423 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33312 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57398 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11423 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22163 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10409 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 3764 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51798 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70433 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57647 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46772 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103707 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54879 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54838 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44670 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83043 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82608 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Радник Зеленського роз'яснив санкції проти Міндіча та Цукермана: усі основні види блокуючих заходів застосовано

Київ • УНН

 • 2024 перегляди

Радник Президента Владислав Власюк роз'яснив, що проти бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана застосовано всі основні види блокуючих санкцій, які мають миттєвий ефект, зокрема у банківській сфері. При цьому заборони, пов'язані з в'їздом в Україну, не застосовано.

Радник Зеленського роз'яснив санкції проти Міндіча та Цукермана: усі основні види блокуючих заходів застосовано

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк роз'яснив санкції проти бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, вказавши, що "застосовано всі основні види блокуючих санкцій", при цьому "не застосовано заборон, пов'язаних із в'їздом" в Україну, пише УНН.

Міндич+Цукерман. Щодо застосування санкцій: має оперативний і превентивний характер та є інструментом швидкого реагування на загрози національній безпеці. Все мало бути і було зроблено оперативно; застосовано всі основні види блокуючих санкцій, які мають миттєвий ефект, зокрема у банківській сфері. Це не дозволить переміщати активи. Не застосовано заборон, пов'язаних із в'їздом на територію України

- написав Власюк у Facebook.

Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела11.11.25, 11:41 • 33952 перегляди

Деталі

Уповноважений щодо санкцій роз'яснив й інші аспекти:

  • щодо громадянства. Санкції можуть запроваджуватися незалежно від громадянства особи, якщо її діяльність становить загрозу Україні або сприяє агресії проти неї. Наявність іноземного громадянства дозволяє оперативніше блокувати активи підсанкційних осіб в іноземних юрисдикціях;
    • щодо строків дії санкцій. В Україні санкції застосовано приблизно до 20 тисяч суб’єктів. Строк дії санкцій може становити 3, 5, 10 або 30 років, а в окремих випадках - бути безстроковим. Строк може продовжуватись, що і відбувається у сотнях випадків. "У даному випадку строк - 3 роки, він може бути продовжений залежно від обставин", - вказав Валсюк.

      Нагадаємо

      Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти громадян Ізраїлю Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. 

      Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".

      10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

      У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

      САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

      Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

      Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

      Чи заборонено Міндічу і Цукерману в’їзджати до України: уточнення від РНБО13.11.25, 14:46 • 2746 переглядiв

      Юлія Шрамко

      ЕкономікаПолітика
      Енергоатом
      Тімур Міндіч
      Санкції
      Енергетика
      Обшук
      Ізраїль
      Національне антикорупційне бюро України
      Володимир Зеленський
      Україна
      Київ