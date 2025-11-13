$42.040.02
Советник Зеленского разъяснил санкции против Миндича и Цукермана: все основные виды блокирующих мер применены

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Советник Президента Владислав Власюк разъяснил, что против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана применены все основные виды блокирующих санкций, имеющие мгновенный эффект, в частности в банковской сфере. При этом запреты, связанные с въездом в Украину, не применены.

Советник Зеленского разъяснил санкции против Миндича и Цукермана: все основные виды блокирующих мер применены

Советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк разъяснил санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, указав, что "применены все основные виды блокирующих санкций", при этом "не применены запреты, связанные с въездом" в Украину, пишет УНН.

Миндич+Цукерман. Относительно применения санкций: имеет оперативный и превентивный характер и является инструментом быстрого реагирования на угрозы национальной безопасности. Все должно было быть и было сделано оперативно; применены все основные виды блокирующих санкций, имеющие мгновенный эффект, в частности в банковской сфере. Это не позволит перемещать активы. Не применены запреты, связанные с въездом на территорию Украины

- написал Власюк в Facebook.

Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники11.11.25, 11:41 • 33892 просмотра

Детали

Уполномоченный по санкциям разъяснил и другие аспекты:

  • относительно гражданства. Санкции могут вводиться независимо от гражданства лица, если его деятельность представляет угрозу Украине или способствует агрессии против нее. Наличие иностранного гражданства позволяет оперативнее блокировать активы подсанкционных лиц в иностранных юрисдикциях;
    • относительно сроков действия санкций. В Украине санкции применены примерно к 20 тысячам субъектов. Срок действия санкций может составлять 3, 5, 10 или 30 лет, а в отдельных случаях - быть бессрочным. Срок может продлеваться, что и происходит в сотнях случаев. "В данном случае срок - 3 года, он может быть продлен в зависимости от обстоятельств", - указал Власюк.

      Напомним

      Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против граждан Израиля Тимура Миндича и Александра Цукермана.

      Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман фигурируют в деле о коррупции в энергетике. Как сообщали нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, они упомянуты под кодовыми именами "Карлсон" и "Шугармен".

      10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

      В НАБУ обнародовали "пленки" в масштабном коррупционном деле в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

      САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

      Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

      Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

      Запрещен ли Миндичу и Цукерману въезд в Украину: уточнение от СНБО13.11.25, 14:46 • 954 просмотра

      Юлия Шрамко

