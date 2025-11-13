Запрещен ли Миндичу и Цукерману въезд в Украину: уточнение от СНБО
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации разъяснил санкционные решения против Тимура Миндича и Александра Цукермана, фигурантов коррупционного скандала. Санкции предусматривают полный пакет, включая блокировку активов в Украине на три года, независимо от их гражданства.
Решение о введении санкций против фигурантов коррупционного скандала в энергетической сфере Тимура Миндича и Александра Цукермана "предусматривает полный стандартный пакет, включая блокировку активов на территории Украины, независимо от гражданства лиц, к которым они применены". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации со ссылкой на разъяснения уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, пишет УНН.
В сети распространяются многочисленные манипуляции относительно санкций СНБО против двух фигурантов расследования НАБУ. С целью внесения ясности, отмечаем. В соответствии с разъяснениями Уполномоченного Президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, решение предусматривает полный стандартный пакет санкций, включая блокировку активов на территории Украины, независимо от гражданства лиц, к которым они применены
"Срок применения санкций — три года (а для лишения наград — бессрочно). Запрета на въезд нет. Стандартный набор и срок санкций, включая полную блокировку активов (мгновенный эффект). Применено к лицам с подтвержденным иностранным гражданством", — отметил Власюк.
В ЦПД подчеркивают, что указание иностранного гражданства позволит осуществлять оперативное блокирование в иностранных юрисдикциях. Кроме этого, санкции реально блокируют активы в Украине.
Утверждения о том, что они "не действуют на украинское имущество" — это манипуляции, которые не соответствуют действительности
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против граждан Израиля Тимура Миндича и Александра Цукермана. Соответствующий указ опубликован на сайте Президента 13 ноября.
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.
САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.