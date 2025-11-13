Чи заборонено Міндічу і Цукерману в’їзджати до України: уточнення від РНБО
Київ • УНН
Рішення щодо накладення санкцій проти фігурантів корупційного скандалу в енергетичній сфері Тимура Міндіча та Олександра Цукермана "передбачає повний стандартний пакет, включно з блокуванням активів на території України, незалежно від громадянства осіб, до яких вони застосовані". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації посилаючись на роз’ясненя уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, пише УНН.
У мережі поширюються численні маніпуляції щодо санкцій РНБО проти двох фігурантів розслідування НАБУ. З метою внесення ясності, зазначаємо. Відповідно до роз’яснень Уповноваженого Президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, рішення передбачає повний стандартний пакет санкцій, включно з блокуванням активів на території України, незалежно від громадянства осіб, до яких вони застосовані
"Строк застосування санкцій — три роки (а для позбавлення нагород — безстроково). Заборони на в’їзд немає. Стандартний набір і строк санкцій, включно з повним блокуванням активів (миттєвий ефект). Застосовано до осіб з підтвердженим іноземним громадянством", — зазначив Власюк.
У ЦПД наголошують, що зазначення іноземного громадянства дозволить здійснювати оперативне блокування в іноземних юрисдикціях. Окрім цього, санкції реально блокують активи в Україні.
Твердження про те, що вони "не діють на українське майно" — це маніпуляції, які не відповідають дійсності
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти громадян Ізраїлю Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідний указ опубліковано на сайті Президента 13 листопада.
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.