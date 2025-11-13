Чи заборонено Міндічу і Цукерману в’їзджати до України: уточнення від РНБО

Рішення щодо накладення санкцій проти фігурантів корупційного скандалу в енергетичній сфері Тимура Міндіча та Олександра Цукермана "передбачає повний стандартний пакет, включно з блокуванням активів на території України, незалежно від громадянства осіб, до яких вони застосовані". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації посилаючись на роз’ясненя уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, пише УНН.

