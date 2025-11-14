НАБУ та САП підтвердили відсутність запиту на затримання Міндіча на кордоні

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко підтвердили, що антикорупційні органи не зверталися до Державної прикордонної служби із запитами, які б передбачали затримання Тімура Міндіча під час перетину державного кордону. Відповідні заяви пролунали в ефірі програми "УП.Чат", передає УНН.

Керівник САП Олександр Клименко уточнив, що слідство ще має встановити, чи виїзд Міндича був частиною запланованої поїздки, чи Міндіч покинув територію України, розуміючи можливість проведення щодо нього слідчих дій.

Коментуючи ситуацію, директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що на момент перетину кордону Міндіч не мав процесуального статусу, що, за його словами, не створювало юридичних підстав для його затримання.

"Не маючи на той момент процесуального статусу, його немає підстав затримувати на кордоні", - зазначив він.

Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела

Кривонос підтвердив, що вони не направляли прикордонникам індекс "інформування", оскільки це не мало сенсу. Водночас чому НАБУ не застосувало індекс "В" - режим попередньої перевірки документів, який дозволяє утримати особу на кордоні до прибуття слідчої групи та вручення процесуальних документів - не повідомлено.

За словами юристів, це може означати, що у НАБУ та САП не було підстав оголошувати Міндічу підозру, тому вони не змогли його затримати на кордоні, чим фактично дали можливість виїзду, розуміючи, що він цією можливістю скористається.

Керівництво НАБУ та САП своєю чергою пояснює, що вони не застосували їх, щоб Міндич не здогадався про загрозу слідчих дій проти нього.

Разом із тим, не здогадатися було важко - коли протягом щонайменше чотирьох місяців ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомляли про існування так званих "плівок Міндіча".

У контексті можливості контролю за місцезнаходження Кривонос заявив, що такі дії можливо було провести, контролюючи телефон Міндіча. Однак це також не було застосовано.

"Давай відверто. У цій справі ми не використовували таких методів", — наголосив керівник САП Клименко.

Таким чином, посадові особи НАБУ та САП підтвердили про відсутність не лише запиту на затримання Міндіча, але й використання інших процесуальних механізмів, які могли б унеможливити його виїзд за межі України.

Надалі, за їхніми словами, слідство планує ініціювати формальну процедуру оголошення Міндіча у розшук та звернення із запитом про видачу. Однак, з огляду на його громадянство Ізраїлю, така процедура має обмежені перспективи, адже Ізраїль традиційно не здійснює екстрадицію власних громадян. Тож, антикорупціонерам доведеться очікувати, поки Міндіч покине Ізраїль.