Эксклюзив
09:52 • 24662 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советы
08:55 • 19258 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
07:50 • 24147 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот
07:18 • 50394 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - Зеленский
13 ноября, 21:46 • 96600 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 130680 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 127756 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 264520 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
13 ноября, 14:39 • 113545 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 100085 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
НАБУ и САП подтвердили отсутствие запроса на задержание Миндича на границе

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Руководители НАБУ и САП подтвердили отсутствие запросов на задержание Тимура Миндича на границе. На момент пересечения границы он не имел процессуального статуса, что делало невозможным его задержание.

НАБУ и САП подтвердили отсутствие запроса на задержание Миндича на границе

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко подтвердили, что антикоррупционные органы не обращались в Государственную пограничную службу с запросами, которые предусматривали бы задержание Тимура Миндича при пересечении государственной границы. Соответствующие заявления прозвучали в эфире программы "УП.Чат", передает УНН

Руководитель САП Александр Клименко уточнил, что следствие еще должно установить, был ли выезд Миндича частью запланированной поездки, или Миндич покинул территорию Украины, понимая возможность проведения в отношении него следственных действий.

Комментируя ситуацию, директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что на момент пересечения границы Миндич не имел процессуального статуса, что, по его словам, не создавало юридических оснований для его задержания.

"Не имея на тот момент процессуального статуса, его нет оснований задерживать на границе", - отметил он.

Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники11.11.25, 11:41 • 34000 просмотров

Кривонос подтвердил, что они не направляли пограничникам индекс "информирования", поскольку это не имело смысла. В то же время почему НАБУ не применило индекс "В" - режим предварительной проверки документов, который позволяет удержать лицо на границе до прибытия следственной группы и вручения процессуальных документов - не сообщается.

По словам юристов, это может означать, что у НАБУ и САП не было оснований объявлять Миндичу подозрение, поэтому они не смогли его задержать на границе, чем фактически дали возможность выезда, понимая, что он этой возможностью воспользуется.

Руководство НАБУ и САП в свою очередь объясняет, что они не применили их, чтобы Миндич не догадался об угрозе следственных действий против него.

Вместе с тем, не догадаться было трудно - когда в течение по меньшей мере четырех месяцев СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о существовании так называемых "пленок Миндича".

В контексте возможности контроля за местонахождением Кривонос заявил, что такие действия можно было провести, контролируя телефон Миндича. Однако это также не было применено.

"Давай откровенно. В этом деле мы не использовали таких методов", — подчеркнул руководитель САП Клименко.

Таким образом, должностные лица НАБУ и САП подтвердили отсутствие не только запроса на задержание Миндича, но и использование других процессуальных механизмов, которые могли бы исключить его выезд за пределы Украины.

В дальнейшем, по их словам, следствие планирует инициировать формальную процедуру объявления Миндича в розыск и обращения с запросом о выдаче. Однако, учитывая его гражданство Израиля, такая процедура имеет ограниченные перспективы, ведь Израиль традиционно не осуществляет экстрадицию собственных граждан. Поэтому, антикоррупционерам придется ожидать, пока Миндич покинет Израиль.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Тимур Миндич
Государственная граница Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Израиль
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина