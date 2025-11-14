НАБУ и САП подтвердили отсутствие запроса на задержание Миндича на границе

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко подтвердили, что антикоррупционные органы не обращались в Государственную пограничную службу с запросами, которые предусматривали бы задержание Тимура Миндича при пересечении государственной границы. Соответствующие заявления прозвучали в эфире программы "УП.Чат", передает УНН.

Руководитель САП Александр Клименко уточнил, что следствие еще должно установить, был ли выезд Миндича частью запланированной поездки, или Миндич покинул территорию Украины, понимая возможность проведения в отношении него следственных действий.

Комментируя ситуацию, директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что на момент пересечения границы Миндич не имел процессуального статуса, что, по его словам, не создавало юридических оснований для его задержания.

"Не имея на тот момент процессуального статуса, его нет оснований задерживать на границе", - отметил он.

Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники

Кривонос подтвердил, что они не направляли пограничникам индекс "информирования", поскольку это не имело смысла. В то же время почему НАБУ не применило индекс "В" - режим предварительной проверки документов, который позволяет удержать лицо на границе до прибытия следственной группы и вручения процессуальных документов - не сообщается.

По словам юристов, это может означать, что у НАБУ и САП не было оснований объявлять Миндичу подозрение, поэтому они не смогли его задержать на границе, чем фактически дали возможность выезда, понимая, что он этой возможностью воспользуется.

Руководство НАБУ и САП в свою очередь объясняет, что они не применили их, чтобы Миндич не догадался об угрозе следственных действий против него.

Вместе с тем, не догадаться было трудно - когда в течение по меньшей мере четырех месяцев СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о существовании так называемых "пленок Миндича".

В контексте возможности контроля за местонахождением Кривонос заявил, что такие действия можно было провести, контролируя телефон Миндича. Однако это также не было применено.

"Давай откровенно. В этом деле мы не использовали таких методов", — подчеркнул руководитель САП Клименко.

Таким образом, должностные лица НАБУ и САП подтвердили отсутствие не только запроса на задержание Миндича, но и использование других процессуальных механизмов, которые могли бы исключить его выезд за пределы Украины.

В дальнейшем, по их словам, следствие планирует инициировать формальную процедуру объявления Миндича в розыск и обращения с запросом о выдаче. Однако, учитывая его гражданство Израиля, такая процедура имеет ограниченные перспективы, ведь Израиль традиционно не осуществляет экстрадицию собственных граждан. Поэтому, антикоррупционерам придется ожидать, пока Миндич покинет Израиль.