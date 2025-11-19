Представники фракції "Слуги народу" виступили з заявою про створення коаліції та уряду національної стійкості: про що йдеться

Представники фракції політичної партії "Слуга народу" виступили із заявою "у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП" із закликом щодо створення нової "коаліції національної стійкості" і "нового уряду національної стійкості", відповідну заяву оприлюднив народний депутат від "Слуги народу", член відповідної депутатської фракції Микита Потураєв 19 листопада у Facebook, пише УНН.

Деталі

У заяві міститься 5 пунктів. Зокрема, щодо коаліції та уряду.

Задля відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави, ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості - ідеться у заяві представників фракції політичної партії «Слуга народу» у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП.

У заяві вказано: "Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об’єднанню".

Уряд національної стійкості – без партійних квот і кулуарних домовленостей. Після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями і групами, які до неї увійдуть, щодо формування Уряду національної стійкості - зазначається у заяві.

Такий уряд, вказано у заяві, "має бути: сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей"; складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах; орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією".

"Члени такого уряду мають відстоювати загальнонаціональні, а не вузькополітичні або партійні інтереси, і не використовувати займані посади, як трамплін для майбутніх політичних кампаній", - сказано у заяві.

Також у заяві зауважується: "Усі без винятку фігуранти антикорупційного розслідування НАБУ і САП щодо діяльності злочинного угруповання під орудою Тимура Міндіча мають бути звільненими негайно. Якщо подальше розслідування виявить нових осіб з владними повноваженнями, причетних до діяльності цього угруповання - до них також мають бути застосовані найжорсткіші санкції, передбачені законодавством України".

"Важливо, щоб діяльність Офісу Президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик", - ідеться у заяві представників фракції політичної партії "Слуга народу" у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП.

У заяві зазначається: "Ми переконані, що Президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства, як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту Глави держави як всередині країни, так і серед наших міжнародних партнерів".

Водночас у повідомленні Потураєва щодо заяви не перелічено підписантів.

Доповнення

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів. Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру

На тлі розслідування корупції в енергетиці з посад звільнили міністра юстиції, Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго, та міністра енергетики Світлану Гринчук.

Також Президент Володимир Зеленський анонсував засідання Ставки у четвер, 20 листопада, а також розмови з урядовцями, керівництвом ВР і депутатами фракції "Слуга народу" цього тижня, повідомивши про підготовку "необхідних законодавчих ініціатив" і "принципових швидких рішень".