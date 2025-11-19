$42.090.03
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
12:10 • 10024 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 17450 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 15615 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 14755 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
08:21 • 18023 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
08:06 • 32655 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 33091 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
19 листопада, 07:17 • 15149 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуютьсяPhoto
19 листопада, 05:06 • 26971 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
Представники фракції "Слуги народу" виступили з заявою про створення коаліції та уряду національної стійкості: про що йдеться

Київ • УНН

 • 3010 перегляди

Фракція «Слуга народу» виступила із заявою про створення «коаліції національної стійкості» та «уряду національної стійкості» на тлі антикорупційного розслідування НАБУ і САП. Вони закликають до переговорів між проукраїнськими фракціями та формування уряду без партійних квот.

Представники фракції "Слуги народу" виступили з заявою про створення коаліції та уряду національної стійкості: про що йдеться

Представники фракції політичної партії "Слуга народу" виступили із заявою "у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП" із закликом щодо створення нової "коаліції національної стійкості" і "нового уряду національної стійкості", відповідну заяву оприлюднив народний депутат від "Слуги народу", член відповідної депутатської фракції Микита Потураєв 19 листопада у Facebook, пише УНН.

Деталі

У заяві міститься 5 пунктів. Зокрема, щодо коаліції та уряду.

Задля відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави, ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної стійкості

- ідеться у заяві представників фракції політичної партії «Слуга народу» у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП.

У заяві вказано: "Ми закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть стати на заваді такому об’єднанню".

Уряд національної стійкості – без партійних квот і кулуарних домовленостей. Після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма фракціями і групами, які до неї увійдуть, щодо формування Уряду національної стійкості

- зазначається у заяві.

Такий уряд, вказано у заяві, "має бути: сформований без партійних квот, кулуарних домовленостей і "своїх людей"; складений із фахівців з бездоганною репутацією та підтвердженим досвідом управління у відповідних сферах; орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату: забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки та безкомпромісної боротьби з високопосадовою корупцією".

"Члени такого уряду мають відстоювати загальнонаціональні, а не вузькополітичні або партійні інтереси, і не використовувати займані посади, як трамплін для майбутніх політичних кампаній", - сказано у заяві.

Також у заяві зауважується: "Усі без винятку фігуранти антикорупційного розслідування НАБУ і САП щодо діяльності злочинного угруповання під орудою Тимура Міндіча мають бути звільненими негайно. Якщо подальше розслідування виявить нових осіб з владними повноваженнями, причетних до діяльності цього угруповання - до них також мають бути застосовані найжорсткіші санкції, передбачені законодавством України".

"Важливо, щоб діяльність Офісу Президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик", - ідеться у заяві представників фракції політичної партії "Слуга народу" у зв’язку з антикорупційним розслідуванням НАБУ і САП.

У заяві зазначається: "Ми переконані, що Президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства, як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту Глави держави як всередині країни, так і серед наших міжнародних партнерів".

Водночас у повідомленні Потураєва щодо заяви не перелічено підписантів.

Доповнення

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів. Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру11.11.25, 14:14 • 3125 переглядiв

На тлі розслідування корупції в енергетиці з посад звільнили міністра юстиції, Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго, та міністра енергетики Світлану Гринчук.

Також Президент Володимир Зеленський анонсував засідання Ставки у четвер, 20 листопада, а також розмови з урядовцями, керівництвом ВР і депутатами фракції "Слуга народу" цього тижня, повідомивши про підготовку "необхідних законодавчих ініціатив" і "принципових швидких рішень".

Юлія Шрамко

