Представители фракции "Слуги народа" выступили с заявлением о создании коалиции и правительства национальной устойчивости: о чем идет речь

Представители фракции политической партии "Слуга народа" выступили с заявлением "в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП" с призывом о создании новой "коалиции национальной устойчивости" и "нового правительства национальной устойчивости", соответствующее заявление обнародовал народный депутат от "Слуги народа", член соответствующей депутатской фракции Никита Потураев 19 ноября в Facebook, пишет УНН.

Детали

В заявлении содержится 5 пунктов. В частности, относительно коалиции и правительства.

Для восстановления доверия граждан Украины и наших международных партнеров к государству, мы призываем немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде Украины о создании коалиции национальной устойчивости - говорится в заявлении представителей фракции политической партии «Слуга народа» в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП.

В заявлении указано: "Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению".

Правительство национальной устойчивости – без партийных квот и кулуарных договоренностей. После формирования коалиции национальной устойчивости необходимо начать переговоры между всеми фракциями и группами, которые в нее войдут, по формированию Правительства национальной устойчивости - отмечается в заявлении.

Такое правительство, указано в заявлении, "должно быть: сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей"; состоять из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих сферах; ориентировано на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией".

"Члены такого правительства должны отстаивать общенациональные, а не узкополитические или партийные интересы, и не использовать занимаемые должности как трамплин для будущих политических кампаний", - сказано в заявлении.

Также в заявлении отмечается: "Все без исключения фигуранты антикоррупционного расследования НАБУ и САП относительно деятельности преступной группировки под руководством Тимура Миндича должны быть уволены немедленно. Если дальнейшее расследование выявит новых лиц с властными полномочиями, причастных к деятельности этой группировки - к ним также должны быть применены самые жесткие санкции, предусмотренные законодательством Украины".

"Важно, чтобы деятельность Офиса Президента Украины была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам", - говорится в заявлении представителей фракции политической партии "Слуга народа" в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП.

В заявлении отмечается: "Мы убеждены, что Президент Украины использует результаты этого расследования и четкий запрос общества как возможность для очищения и обновления своего ближайшего окружения, усиления доверия к институту Главы государства как внутри страны, так и среди наших международных партнеров".

В то же время в сообщении Потураева относительно заявления не перечислены подписанты.

Дополнение

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов. Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Масштабная коррупция в энергетике: Миндичу и еще шести фигурантам сообщили о подозрении

На фоне расследования коррупции в энергетике с должностей уволили министра юстиции, Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго, и министра энергетики Светлану Гринчук.

Также Президент Владимир Зеленский анонсировал заседание Ставки в четверг, 20 ноября, а также разговоры с чиновниками, руководством ВР и депутатами фракции "Слуга народа" на этой неделе, сообщив о подготовке "необходимых законодательных инициатив" и "принципиальных быстрых решений".