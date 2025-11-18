Зеленський готує на четвер Ставку, анонсував законодавчі ініціативи і швидкі рішення

Президент України Володимир Зеленський після закордонного турне анонсував засідання Ставки у четвер, 20 листопада, а також розмови з урядовцями та законодавцями цього тижня, повідомивши про підготовку "необхідних законодавчих ініціатив" і "принципових швидких рішень", пише УНН.

Умєров повернеться в Україну, напевно, в четвер - джерело

Четвер – доручив готувати Ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. Слава Україні! - написав Зеленський у соцмережах.

Зеленський: заходів для очищення України від корупції - недостатньо

Доповнення

Зеленський уже побував у Греції та Франції, а також повідомив, що сьогодні , 18 листопада, перебуває в Іспанії, а 19 листопада матиме зустрічі у Туреччині, готуючи активізацію перемовин та працюючи для відновлення обмінів та повернення полонених.