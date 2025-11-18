Зеленський готує на четвер Ставку, анонсував законодавчі ініціативи і швидкі рішення

$42.070.02
Ексклюзив
07:00 • 4842 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
17 листопада, 16:21 • 25758 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 45854 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 39428 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 39466 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 34152 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25095 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63139 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26938 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20234 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
Популярнi новини
У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною18 листопада, 01:39 • 23748 перегляди
Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти18 листопада, 01:59 • 15398 перегляди
Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18 листопада, 02:25 • 8662 перегляди
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск03:19 • 7646 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб05:44 • 10495 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63140 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 94852 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 87079 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 144363 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 121519 перегляди
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 25094 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 34021 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 34252 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 27623 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 46710 перегляди
Зеленський готує на четвер Ставку, анонсував законодавчі ініціативи і швидкі рішення

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Президент Зеленський доручив підготувати Ставку та проведе зустрічі з урядовцями, керівництвом ВР і депутатами фракції "Слуга народу". Він готує кілька законодавчих ініціатив та швидкі рішення для держави.

Зеленський готує на четвер Ставку, анонсував законодавчі ініціативи і швидкі рішення

Президент України Володимир Зеленський після закордонного турне анонсував засідання Ставки у четвер, 20 листопада, а також розмови з урядовцями та законодавцями цього тижня, повідомивши про підготовку "необхідних законодавчих ініціатив" і "принципових швидких рішень", пише УНН.

Умєров повернеться в Україну, напевно, в четвер - джерело 17.11.25, 18:11 • 3306 переглядiв

Четвер – доручив готувати Ставку. Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі. Слава Україні!

- написав Зеленський у соцмережах.

Зеленський: заходів для очищення України від корупції - недостатньо17.11.25, 15:02 • 16629 переглядiв

Доповнення

Зеленський уже побував у Греції та Франції, а також повідомив, що сьогодні , 18 листопада, перебуває в Іспанії, а 19 листопада матиме зустрічі у Туреччині, готуючи активізацію перемовин та працюючи для відновлення обмінів та повернення полонених.

Юлія Шрамко

