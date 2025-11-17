Умєров повернеться в Україну, напевно, в четвер - джерело
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров повернеться в Україну у четвер, 19 листопада, після закордонного відрядження, що розпочалося 11 листопада. Інформація про його відмову повертатися в Україну є фейковою.
Секретар РНБО Рустем Умєров повернеться в Україну з відрядження, напевно, в четвер. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.
Повернеться (Умєров - ред.), напевно, в четвер
Співрозмовник додав, що закордонне відрядження Умєрова, яке почалося 11 листопада, триватиме до 19 листопада включно.
Раніше у соцмережах ширилась інформація, що Умєров нібито "відмовився повертатися в Україну".
Крім того, у повідомленні було зазначено, що секретар РНБО нібито особисто повідомив Зеленського про своє рішення.
Джерело також повідомило, що ця інформація фейкова.
Нагадаємо
У Центрі протидії дерзіфнормації РНБО спростували інформацію про те, що Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну.
