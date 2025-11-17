Умеров вернется в Украину, вероятно, в четверг - источник
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров вернется в Украину в четверг, 19 ноября, после заграничной командировки, начавшейся 11 ноября. Информация о его отказе возвращаться в Украину является фейковой.
Секретарь СНБО Рустем Умеров вернется в Украину из командировки, вероятно, в четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.
Вернется (Умеров - ред.), наверное, в четверг
Собеседник добавил, что заграничная командировка Умерова, которая началась 11 ноября, продлится до 19 ноября включительно.
Ранее в соцсетях распространялась информация, что Умеров якобы "отказался возвращаться в Украину".
Кроме того, в сообщении было указано, что секретарь СНБО якобы лично сообщил Зеленскому о своем решении.
Источник также сообщил, что эта информация фейковая.
Напомним
В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли информацию о том, что Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину.
