16:21
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14:33 • 9482 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 13422 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 14756 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 17528 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 18533 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 41593 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 25091 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19285 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21599 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Умеров вернется в Украину, вероятно, в четверг - источник

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров вернется в Украину в четверг, 19 ноября, после заграничной командировки, начавшейся 11 ноября. Информация о его отказе возвращаться в Украину является фейковой.

Умеров вернется в Украину, вероятно, в четверг - источник

Секретарь СНБО Рустем Умеров вернется в Украину из командировки, вероятно, в четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Вернется (Умеров - ред.), наверное, в четверг 

- сообщил источник.

Собеседник добавил, что заграничная командировка Умерова, которая началась 11 ноября, продлится до 19 ноября включительно.

Ранее в соцсетях распространялась информация, что Умеров якобы "отказался возвращаться в Украину".

Кроме того, в сообщении было указано, что секретарь СНБО якобы лично сообщил Зеленскому о своем решении.

Источник также сообщил, что эта информация фейковая.

Напомним

В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли информацию о том, что Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину.

В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину17.11.25, 16:15

Павел Башинский

Политика
российская пропаганда
Социальная сеть
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский
Украина