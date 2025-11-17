Умеров вернется в Украину, вероятно, в четверг - источник

Секретарь СНБО Рустем Умеров вернется в Украину из командировки, вероятно, в четверг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Вернется (Умеров - ред.), наверное, в четверг - сообщил источник.

Собеседник добавил, что заграничная командировка Умерова, которая началась 11 ноября, продлится до 19 ноября включительно.

Ранее в соцсетях распространялась информация, что Умеров якобы "отказался возвращаться в Украину".

Кроме того, в сообщении было указано, что секретарь СНБО якобы лично сообщил Зеленскому о своем решении.

Источник также сообщил, что эта информация фейковая.

Напомним

В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли информацию о том, что Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину.

В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину