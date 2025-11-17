В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину

В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли информацию о том, что Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину, передает УНН.

В течение последних дней в сети распространяются утверждения о том, что Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эта информация не соответствует действительности - говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке.

По состоянию на сегодня он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины. Рустем Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики - говорится в сообщении.

В ЦПД призвали граждан и медиа "не распространять непроверенные сообщения, которые вводят общество в заблуждение и работают в интересах информационных операций против Украины".

Добавим

Ранее в соцсетях распространялась информация, что Умеров якобы "отказался возвращаться в Украину".

Кроме того, в сообщении было указано, что секретарь СНБО якобы лично сообщил Зеленскому о своем решении.