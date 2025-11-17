У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну

У Центрі протидії дерзіфнормації РНБО спростували інформацію про те, що Секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну, передає УНН.

Протягом останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що Секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності - йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголошують, що секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні.

Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України. Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики - йдеться у повідомленні.

У ЦПД закликали громадян та медіа "не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України".

Додамо

Раніше у соцмережах ширилась інформація, що Умєров нібито "відмовився повертатися в Україну".

Крім того, у повідомленні було зазначено, що секретар РНБО нібито особисто повідомив Зеленського про своє рішення.