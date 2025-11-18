Зеленский готовит на четверг Ставку, анонсировал законодательные инициативы и быстрые решения

Президент Украины Владимир Зеленский после зарубежного турне анонсировал заседание Ставки в четверг, 20 ноября, а также разговоры с чиновниками и законодателями на этой неделе, сообщив о подготовке "необходимых законодательных инициатив" и "принципиальных быстрых решений", пишет УНН.

Четверг – поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству. Слава Украине! - написал Зеленский в соцсетях.

Дополнение

Зеленский уже побывал в Греции и Франции, а также сообщил, что сегодня, 18 ноября, находится в Испании, а 19 ноября будет иметь встречи в Турции, готовя активизацию переговоров и работая для возобновления обменов и возвращения пленных.