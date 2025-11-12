Законною підставою Міндіча на виїзд з України була наявність трьох неповнолітніх дітей - ДПСУ
Київ • УНН
Бізнесмен Тимур Міндіч залишив Україну на підставі наявності трьох дітей віком до 18 років. Прикордонна служба підтвердила, що він мав усі необхідні документи та не мав обмежень на виїзд.
Бізнесмен Тімур Міндіч залишив територію України на підставі наявності трьох дітей віком до 18 років. Про це в коментарі УНН повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Деталі
Відповідаючи на питання, що Тимур Міндіч залишив Україну на підставі наявності трьох дітей віком до 18 років, Демченко відповів: "Так, підставою для перетину кордону було наявність 3 дітей до 18 років".
Нагадаємо
Держприкордонслужба підтвердила, що Тимур Міндіч законно перетнув кордон, маючи всі необхідні документи під час воєнного стану. Щодо нього не було обмежень на виїзд з України, і ДПСУ не отримувала доручень про заборону виїзду.
Бізнесмен Тімур Міндіч залишив територію України за кілька годин до початку обшуків. За інформацією джерел, Міндіч виїхав за власним паспортом без будь-яких перешкод.