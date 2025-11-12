Законным основанием выезда Миндича из Украины было наличие троих несовершеннолетних детей - ГПСУ
Киев • УНН
Бизнесмен Тимур Миндич покинул Украину на основании наличия троих детей в возрасте до 18 лет. Пограничная служба подтвердила, что у него были все необходимые документы и не было ограничений на выезд.
Бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины на основании наличия троих детей в возрасте до 18 лет. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Подробности
Отвечая на вопрос, что Тимур Миндич покинул Украину на основании наличия троих детей в возрасте до 18 лет, Демченко ответил: "Да, основанием для пересечения границы было наличие 3 детей до 18 лет".
Напомним
Госпогранслужба подтвердила, что Тимур Миндич законно пересек границу, имея все необходимые документы во время военного положения. В отношении него не было ограничений на выезд из Украины, и ГПСУ не получала поручений о запрете выезда.
Бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до начала обысков. По информации источников, Миндич выехал по собственному паспорту без каких-либо препятствий.