ukenru
15:53 • 746 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 5580 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 12903 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 16925 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 17579 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 21387 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 38228 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 61894 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 80934 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125680 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 125677 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Юлия Свириденко
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Германия
Франция
Законным основанием выезда Миндича из Украины было наличие троих несовершеннолетних детей - ГПСУ

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Бизнесмен Тимур Миндич покинул Украину на основании наличия троих детей в возрасте до 18 лет. Пограничная служба подтвердила, что у него были все необходимые документы и не было ограничений на выезд.

Бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины на основании наличия троих детей в возрасте до 18 лет. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Подробности

Отвечая на вопрос, что Тимур Миндич покинул Украину на основании наличия троих детей в возрасте до 18 лет, Демченко ответил: "Да, основанием для пересечения границы было наличие 3 детей до 18 лет".

Напомним

Госпогранслужба подтвердила, что Тимур Миндич законно пересек границу, имея все необходимые документы во время военного положения. В отношении него не было ограничений на выезд из Украины, и ГПСУ не получала поручений о запрете выезда.

Бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до начала обысков. По информации источников, Миндич выехал по собственному паспорту без каких-либо препятствий.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Тимур Миндич
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина