У СБУ та Офісі Генпрокурора спростували інформацію про підготовку підозр Арахамії чи Клименку
Київ • УНН
Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора спростували інформацію про підготовку підозр у державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії чи очільнику САП Олександру Клименку.
Інформація про те, що Служба безпеки України нібито готувала оголошення підозри у державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії чи голові САП Олександру Клименку не відповідає дійсності. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
Інформація про те, що Служба безпеки України нібито готувала оголошення підозри у державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії чи очільнику САП Олександру Клименку не відповідає дійсності
У СБУ додали, що "жодних таких "вказівок", "прохань" чи "натяків" із Офісу Президента або будь-якої іншої структури до СБУ не надходило".
Більше того, відповідно до законодавства, слідчі Служби безпеки не можуть повідомляти про підозру чинним народним депутатам України. Тому цей інформаційний вкид не має нічого спільного із реальністю
Додамо
В Офісі Генерального прокурора також вийшли з коментарем щодо розповсюдження недостовірної інформації про нібито "підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею "державна зрада".
Поширені твердження про нібито підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею "державна зрада", яку СБУ та ОГП начебто мали вручити, не відповідають дійсності. Наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення. Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів - аналогічна
В Офісі Генпрокурора наголосили, що за наявності належних і юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно у межах закону.
Закликаємо медіа утримуватися від поширення неперевірених чуток та односторонніх "джерел", які формують хибні уявлення. Офіс Генерального прокурора був і залишається поза політикою
Контекст
ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента розмірковували над тим, щоб 20 листопада в день зустрічі президента Володимира Зеленського з фракцією "Слуги народу" вручити главі фракції Давиду Арахамії підозру у держзраді – намагались знайти "винуватців" зливу у справі Міндіча.
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".