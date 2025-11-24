$42.270.11
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 7572 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
14:30 • 11859 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 14706 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 22716 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
13:20 • 23306 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 15663 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 13552 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11561 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9792 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
У СБУ та Офісі Генпрокурора спростували інформацію про підготовку підозр Арахамії чи Клименку

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора спростували інформацію про підготовку підозр у державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії чи очільнику САП Олександру Клименку.

У СБУ та Офісі Генпрокурора спростували інформацію про підготовку підозр Арахамії чи Клименку

Інформація про те, що Служба безпеки України нібито готувала оголошення підозри у державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії чи голові САП Олександру Клименку не відповідає дійсності. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

Інформація про те, що Служба безпеки України нібито готувала оголошення підозри у державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії чи очільнику САП Олександру Клименку не відповідає дійсності 

- повідомили в СБУ.

У СБУ додали, що "жодних таких "вказівок", "прохань" чи "натяків" із Офісу Президента або будь-якої іншої структури до СБУ не надходило".

Більше того, відповідно до законодавства, слідчі Служби безпеки не можуть повідомляти про підозру чинним народним депутатам України. Тому цей інформаційний вкид не має нічого спільного із реальністю 

- додали в СБУ.

Додамо

В Офісі Генерального прокурора також вийшли з коментарем щодо розповсюдження недостовірної інформації про нібито "підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею "державна зрада".

Поширені твердження про нібито підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею "державна зрада", яку СБУ та ОГП начебто мали вручити, не відповідають дійсності. Наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення. Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів - аналогічна 

- йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що за наявності належних і юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно у межах закону.

Закликаємо медіа утримуватися від поширення неперевірених чуток та односторонніх "джерел", які формують хибні уявлення. Офіс Генерального прокурора був і залишається поза політикою 

- зазначено у коментарі.

Контекст

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента розмірковували над тим, щоб 20 листопада в день зустрічі президента Володимира Зеленського з фракцією "Слуги народу" вручити главі фракції Давиду Арахамії підозру у держзраді – намагались знайти "винуватців" зливу у справі Міндіча.

Нагадаємо

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

Павло Башинський

Політика
Енергоатом
Тімур Міндіч
Енергетика
Електроенергія
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Давид Арахамія
Національне антикорупційне бюро України
Офіс Президента України
Служба безпеки України
Володимир Зеленський