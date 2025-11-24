$42.270.11
В СБУ и Офисе Генпрокурора опровергли информацию о подготовке подозрений Арахамии или Клименко

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора опровергли информацию о подготовке подозрений в государственной измене главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии или руководителю САП Александру Клименко.

В СБУ и Офисе Генпрокурора опровергли информацию о подготовке подозрений Арахамии или Клименко

Информация о том, что Служба безопасности Украины якобы готовила объявление подозрения в государственной измене главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии или главе САП Александру Клименко, не соответствует действительности. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Информация о том, что Служба безопасности Украины якобы готовила объявление подозрения в государственной измене главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии или руководителю САП Александру Клименко, не соответствует действительности 

- сообщили в СБУ.

В СБУ добавили, что "никаких таких "указаний", "просьб" или "намеков" из Офиса Президента или любой другой структуры в СБУ не поступало".

Более того, согласно законодательству, следователи Службы безопасности не могут сообщать о подозрении действующим народным депутатам Украины. Поэтому этот информационный вброс не имеет ничего общего с реальностью 

- добавили в СБУ.

Добавим

В Офисе Генерального прокурора также выступили с комментарием относительно распространения недостоверной информации о якобы "подготовленном или согласованном подозрении народному депутату по статье "государственная измена".

Распространенные утверждения о якобы подготовленном или согласованном подозрении народному депутату по статье "государственная измена", которое СБУ и ОГП якобы должны были вручить, не соответствуют действительности. В настоящее время отсутствуют доказательства, которые могли бы стать основанием для такого процессуального решения. Ситуация относительно других лиц, упомянутых в материале, в частности руководителей других правоохранительных органов - аналогична 

- говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что при наличии надлежащих и юридически подтвержденных оснований решения о подозрении будут приниматься исключительно в рамках закона.

Призываем медиа воздерживаться от распространения непроверенных слухов и односторонних "источников", которые формируют ложные представления. Офис Генерального прокурора был и остается вне политики 

- указано в комментарии.

Контекст

СМИ сообщали, что в Офисе президента размышляли над тем, чтобы 20 ноября, в день встречи президента Владимира Зеленского с фракцией "Слуги народа", вручить главе фракции Давиду Арахамии подозрение в госизмене – пытались найти "виновников" слива по делу Миндича.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

Павел Башинский

Политика
Энергоатом
Тимур Миндич
Энергетика
Электроэнергия
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Давид Арахамия
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Офис Президента Украины
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский