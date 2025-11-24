В СБУ и Офисе Генпрокурора опровергли информацию о подготовке подозрений Арахамии или Клименко

Информация о том, что Служба безопасности Украины якобы готовила объявление подозрения в государственной измене главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии или главе САП Александру Клименко, не соответствует действительности. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

В СБУ добавили, что "никаких таких "указаний", "просьб" или "намеков" из Офиса Президента или любой другой структуры в СБУ не поступало".

Более того, согласно законодательству, следователи Службы безопасности не могут сообщать о подозрении действующим народным депутатам Украины. Поэтому этот информационный вброс не имеет ничего общего с реальностью - добавили в СБУ.

Добавим

В Офисе Генерального прокурора также выступили с комментарием относительно распространения недостоверной информации о якобы "подготовленном или согласованном подозрении народному депутату по статье "государственная измена".

Распространенные утверждения о якобы подготовленном или согласованном подозрении народному депутату по статье "государственная измена", которое СБУ и ОГП якобы должны были вручить, не соответствуют действительности. В настоящее время отсутствуют доказательства, которые могли бы стать основанием для такого процессуального решения. Ситуация относительно других лиц, упомянутых в материале, в частности руководителей других правоохранительных органов - аналогична - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что при наличии надлежащих и юридически подтвержденных оснований решения о подозрении будут приниматься исключительно в рамках закона.

Призываем медиа воздерживаться от распространения непроверенных слухов и односторонних "источников", которые формируют ложные представления. Офис Генерального прокурора был и остается вне политики - указано в комментарии.

Контекст

СМИ сообщали, что в Офисе президента размышляли над тем, чтобы 20 ноября, в день встречи президента Владимира Зеленского с фракцией "Слуги народа", вручить главе фракции Давиду Арахамии подозрение в госизмене – пытались найти "виновников" слива по делу Миндича.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".