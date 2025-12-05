Депутатка Скороход підтвердила обшуки НАБУ, САП та СБУ, назвавши це "тиском на опозицію"

$42.180.02
49.230.00
ukenru
Ексклюзив
07:29 • 1734 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 15795 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 27515 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 24582 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 41745 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 29770 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 45118 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23616 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22781 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22942 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 10635 перегляди
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 5912 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 11402 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 15873 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 11892 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 4808 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 41745 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 35015 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 45118 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 51867 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Брюссель
Польща
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 1502 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 16238 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 30087 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 30925 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 75526 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The New York Times
Золото

Депутатка Скороход підтвердила обшуки НАБУ, САП та СБУ, назвавши це "тиском на опозицію"

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Народна депутатка Ганна Скороход повідомила про обшуки, проведені НАБУ, САП та СБУ, назвавши це тиском. Її підозрюють у керівництві злочинною групою, яка вимагала 250 тисяч доларів хабара.

Депутатка Скороход підтвердила обшуки НАБУ, САП та СБУ, назвавши це "тиском на опозицію"

Народна депутатка України від групи "За Майбутнє" Ганна Скороход підтвердила факт проведення обшуків з боку НАБУ, САП і СБУ. Ситуацію вона прокоментувала в Telegram, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Скороход, їй "нема чого приховувати, адже вся діяльність - на долоні". Водночас вона назвала обшуки "прямим тиском на опозицію та спробу заблокувати її політичну діяльність через принципову позицію".

Про подальший розвиток подій повідомлятиму

 - додала вона.

Контекст

Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Служба безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. У ЗМІ заявили, що йдеться про Ганну Скороход, депутатку від групи "За майбутнє".

Слідство вважає її головою організованої злочинної групи і підозрює у вимаганні від підприємця хабаря в розмірі 250 тисяч доларів.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу - тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці.

Євген Устименко

Тімур Міндіч
Енергетика
Обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Вищий антикорупційний суд України
Служба безпеки України