Депутатка Скороход підтвердила обшуки НАБУ, САП та СБУ, назвавши це "тиском на опозицію"

Народна депутатка України від групи "За Майбутнє" Ганна Скороход підтвердила факт проведення обшуків з боку НАБУ, САП і СБУ. Ситуацію вона прокоментувала в Telegram, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Скороход, їй "нема чого приховувати, адже вся діяльність - на долоні". Водночас вона назвала обшуки "прямим тиском на опозицію та спробу заблокувати її політичну діяльність через принципову позицію".

Про подальший розвиток подій повідомлятиму - додала вона.

Контекст

Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Служба безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. У ЗМІ заявили, що йдеться про Ганну Скороход, депутатку від групи "За майбутнє".

Слідство вважає її головою організованої злочинної групи і підозрює у вимаганні від підприємця хабаря в розмірі 250 тисяч доларів.

Нагадаємо

