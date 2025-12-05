$42.180.02
публикации
Эксклюзивы
Депутат Скороход подтвердила обыски НАБУ, САП и СБУ, назвав это "давлением на оппозицию"

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Народный депутат Анна Скороход сообщила об обысках, проведенных НАБУ, САП и СБУ, назвав это давлением. Ее подозревают в руководстве преступной группой, которая требовала 250 тысяч долларов взятки.

Депутат Скороход подтвердила обыски НАБУ, САП и СБУ, назвав это "давлением на оппозицию"

Народный депутат Украины от группы "За Будущее" Анна Скороход подтвердила факт проведения обысков со стороны НАБУ, САП и СБУ. Ситуацию она прокомментировала в Telegram, сообщает УНН.

Детали

По словам Скороход, ей "нечего скрывать, ведь вся деятельность - на ладони". В то же время она назвала обыски "прямым давлением на оппозицию и попыткой заблокировать ее политическую деятельность из-за принципиальной позиции".

О дальнейшем развитии событий буду сообщать

 - добавила она.

Контекст

Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. В СМИ заявили, что речь идет об Анне Скороход, депутате от группы "За будущее".

Следствие считает ее главой организованной преступной группы и подозревает в вымогательстве от предпринимателя взятки в размере 250 тысяч долларов.

Напомним

Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу - содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги от коррупционных схем в энергетике.

Евгений Устименко

ПолитикаКриминал и ЧП
Тимур Миндич
Энергетика
Обыск
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Высший антикоррупционный суд Украины
Служба безопасности Украины