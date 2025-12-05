Народна депутатка України очолила злочинну групу: вимагали 250 тисяч доларів

Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Служба безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Деталі

Імені підозрюваної правоохоронці не називають – водночас, у ЗМІ заявили, що йдеться про Ганну Скороход, депутатку від групи "За майбутнє".

Слідство вважає її головою організованої злочинної групи і підозрює у вимаганні від підприємця хабаря в розмірі 250 тисяч доларів.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що зараз у Ганни Скороход проходять обшуки.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу - тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці.

Зазначається, що далі Міндіча мають оголосити в міжнародний розшук.