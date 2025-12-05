Народный депутат Украины возглавила преступную группу: вымогали 250 тысяч долларов
Киев • УНН
НАБУ, САП и СБУ разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины: вероятно, речь идет о Анне Скороход. Ее подозревают в вымогательстве 250 тысяч долларов взятки от предпринимателя.
Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
Детали
Имени подозреваемой правоохранители не называют – в то же время, в СМИ заявили, что речь идет об Анне Скороход, депутате от группы "За будущее".
Следствие считает ее главой организованной преступной группы и подозревает в вымогательстве от предпринимателя взятки в размере 250 тысяч долларов.
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что сейчас у Анны Скороход проходят обыски.
Напомним
Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу - содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги с коррупционных схем в энергетике.
Отмечается, что далее Миндича должны объявить в международный розыск.