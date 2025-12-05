$42.180.02
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 14709 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 26477 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 23649 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 40466 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 29392 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 44329 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23470 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22669 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22855 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Народный депутат Украины возглавила преступную группу: вымогали 250 тысяч долларов

Киев • УНН

 • 194 просмотра

НАБУ, САП и СБУ разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины: вероятно, речь идет о Анне Скороход. Ее подозревают в вымогательстве 250 тысяч долларов взятки от предпринимателя.

Народный депутат Украины возглавила преступную группу: вымогали 250 тысяч долларов

Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Имени подозреваемой правоохранители не называют – в то же время, в СМИ заявили, что речь идет об Анне Скороход, депутате от группы "За будущее".

Следствие считает ее главой организованной преступной группы и подозревает в вымогательстве от предпринимателя взятки в размере 250 тысяч долларов.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что сейчас у Анны Скороход проходят обыски.

Напомним

Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу - содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги с коррупционных схем в энергетике.

Отмечается, что далее Миндича должны объявить в международный розыск.

Евгений Устименко

