Народный депутат Украины возглавила преступную группу: вымогали 250 тысяч долларов

Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Служба безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Имени подозреваемой правоохранители не называют – в то же время, в СМИ заявили, что речь идет об Анне Скороход, депутате от группы "За будущее".

Следствие считает ее главой организованной преступной группы и подозревает в вымогательстве от предпринимателя взятки в размере 250 тысяч долларов.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что сейчас у Анны Скороход проходят обыски.

Напомним

Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения бизнесмену Тимуру Миндичу - содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги с коррупционных схем в энергетике.

Отмечается, что далее Миндича должны объявить в международный розыск.