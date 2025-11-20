Ми зиму все одно переживемо — Буданов
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов прогнозує, що Україна витримає зимовий сезон випробувань попри напружену ситуацію на фронті та в енергетиці. Він підкреслив, що зима може бути важкою, але країна її переживе.
Попри напружену ситуацію на фронті та в енергетиці, викликану постійними російськими обстрілами, країна витримає і пройде зимовий сезон випробувань. Такий прогноз в інтерв’ю 24 Каналу озвучив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
"Обнадійлива новина. Що б там не сталось, в будь-якому разі, ми зиму все одно переживемо. І це розуміють всі", — переконаний він. В той самий час, це не означає, що цьогорічна зима буде легкою, — застерігає Буданов.
"Те, що вона (ред. — зима) може бути важкою? Може бути. Але, знову ж таки, ми її переживемо, давайте в цій парадигмі вести розмову", — підкреслив начальник ГУР, натякаючи на важливість зберігати спокій в суспільстві і реалістичний погляд на події, що нас оточують.
До слова, нещодавно очільник розвідки закликав українців зберігати холодний розум щодо корупційних скандалів в енергетиці та попередив, як такі справи можуть вплинути на нашу підтримку західними партнерами.