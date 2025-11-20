Ми зиму все одно переживемо — Буданов

$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 7460 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 9326 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 10181 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 11187 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 18863 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 23711 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 16666 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 17964 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33440 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47061 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Популярнi новини
У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" після російської атакиVideo20 листопада, 00:33 • 17443 перегляди
Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період": Буданов - про нинішню зиму для України20 листопада, 01:02 • 12875 перегляди
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа20 листопада, 03:05 • 12440 перегляди
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни08:01 • 7250 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 12030 перегляди
Публікації
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 7462 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 12445 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 18868 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 23715 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 56944 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 19736 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 43327 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 41487 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 42834 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 35713 перегляди
Ми зиму все одно переживемо — Буданов

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов прогнозує, що Україна витримає зимовий сезон випробувань попри напружену ситуацію на фронті та в енергетиці. Він підкреслив, що зима може бути важкою, але країна її переживе.

Ми зиму все одно переживемо — Буданов

Попри напружену ситуацію на фронті та в енергетиці, викликану постійними російськими обстрілами, країна витримає і пройде зимовий сезон випробувань. Такий прогноз в інтерв’ю 24 Каналу озвучив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. 

"Обнадійлива новина. Що б там не сталось, в будь-якому разі, ми зиму все одно переживемо. І це розуміють всі", — переконаний він. В той самий час, це не означає, що цьогорічна зима буде легкою, — застерігає Буданов.

"Те, що вона (ред. — зима) може бути важкою? Може бути. Але, знову ж таки, ми її переживемо, давайте в цій парадигмі вести розмову", — підкреслив начальник ГУР, натякаючи на важливість зберігати спокій в суспільстві і реалістичний погляд на події, що нас оточують.

До слова, нещодавно очільник розвідки закликав українців зберігати холодний розум щодо корупційних скандалів в енергетиці та попередив, як такі справи можуть вплинути на нашу підтримку західними партнерами. 

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Тімур Міндіч
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов