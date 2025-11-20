Мы зиму все равно переживем — Буданов

Несмотря на напряженную ситуацию на фронте и в энергетике, вызванную постоянными российскими обстрелами, страна выдержит и пройдет зимний сезон испытаний. Такой прогноз в интервью 24 Каналу озвучил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Обнадеживающая новость. Что бы там ни случилось, в любом случае, мы зиму все равно переживем. И это понимают все", — убежден он. В то же время, это не означает, что нынешняя зима будет легкой, — предостерегает Буданов.

"То, что она (ред. — зима) может быть тяжелой? Может быть. Но, опять же, мы ее переживем, давайте в этой парадигме вести разговор", — подчеркнул начальник ГУР, намекая на важность сохранять спокойствие в обществе и реалистичный взгляд на окружающие нас события.

К слову, недавно глава разведки призвал украинцев сохранять холодный рассудок относительно коррупционных скандалов в энергетике и предупредил, как такие дела могут повлиять на нашу поддержку западными партнерами.