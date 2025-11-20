Мы зиму все равно переживем — Буданов

$42.090.00
Эксклюзив
08:56 • 13118 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
08:40 • 13753 просмотра
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго
08:21 • 13403 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
07:57 • 14282 просмотра
В Тернополе 22 человека до сих пор ищут после российского удара - ЗеленскийVideo
07:11 • 23606 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto
Эксклюзив
06:00 • 27120 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
05:15 • 17633 просмотра
Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц
20 ноября, 04:11 • 18225 просмотра
Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News
19 ноября, 18:10 • 33668 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 47226 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
Эксклюзивы
Оккупанты в Крыму готовят участников войны против Украины для руководящих должностей - ЦНС
"Устранение режима": в Вашингтоне стартовала акция с требованием импичмента Трампа
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения
План Трампа по Украине: россия будет платить аренду за Донбасс, но сумма не разглашается - The Telegraph
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Эксклюзив
08:56 • 13108 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машине
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
Эксклюзив
06:00 • 27113 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 59217 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Марко Рубио
Тимур Миндич
Украина
Соединённые Штаты
Тернополь
Донецкая область
Запорожская область
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсацию
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Отопление

Мы зиму все равно переживем — Буданов

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозирует, что Украина выдержит зимний сезон испытаний, несмотря на напряженную ситуацию на фронте и в энергетике. Он подчеркнул, что зима может быть тяжелой, но страна ее переживет.

Мы зиму все равно переживем — Буданов

Несмотря на напряженную ситуацию на фронте и в энергетике, вызванную постоянными российскими обстрелами, страна выдержит и пройдет зимний сезон испытаний. Такой прогноз в интервью 24 Каналу озвучил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Обнадеживающая новость. Что бы там ни случилось, в любом случае, мы зиму все равно переживем. И это понимают все", — убежден он. В то же время, это не означает, что нынешняя зима будет легкой, — предостерегает Буданов.

"То, что она (ред. — зима) может быть тяжелой? Может быть. Но, опять же, мы ее переживем, давайте в этой парадигме вести разговор", — подчеркнул начальник ГУР, намекая на важность сохранять спокойствие в обществе и реалистичный взгляд на окружающие нас события.

К слову, недавно глава разведки призвал украинцев сохранять холодный рассудок относительно коррупционных скандалов в энергетике и предупредил, как такие дела могут повлиять на нашу поддержку западными партнерами.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Тимур Миндич
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов