Зеленський заявив, що не розмовляв з Міндічем після оголошення про початок розслідування

18:55
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58069 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11986 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22714 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10960 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 4988 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 52923 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 71369 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 58277 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46886 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103822 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54954 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54901 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44729 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83100 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82664 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Зеленський заявив, що не розмовляв з Міндічем після оголошення про початок розслідування

Київ • УНН

 2288 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив Bloomberg, що не розмовляв з Тімуром Міндічем після оголошення розслідування корупційної справи.

Зеленський заявив, що не розмовляв з Міндічем після оголошення про початок розслідування

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю, що не розмовляв з Тімуром Міндічем з моменту оголошення щодо розслідування корупційної справи, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Президент повідомив Bloomberg, що не розмовляв із Міндічем з моменту оголошення про початок розслідування корупції

- ідеться у публікації.

Говорячи про розслідування, Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television в Києві в середу, як повідомляється, сказав: "Найголовніше - це вироки для тих людей, які винні. (...) Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів".

"Є бізнес і є деякі урядовці, які фігурують у цьому розслідуванні, - сказав Зеленський. - Перш за все, міністри несуть політичну відповідальність, а потім, залежно від розслідування та судових рішень, іншу відповідальність".

"Як президент, я повинен забезпечити, щоб антикорупційні органи мали всі повноваження, і я не впливав на них, - зазначив Зеленський. - Усі повинні бути однаково відповідальними перед законом".

Доповнення

Бізнесмен Тімур Міндіч фігурує у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, під кодовим ім'ям "Карлсон".

Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана13.11.25, 11:10 • 42942 перегляди

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру11.11.25, 14:14 • 2942 перегляди

Юлія Шрамко

Політика
Тімур Міндіч
Енергетика
Володимир Зеленський