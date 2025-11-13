Зеленський заявив, що не розмовляв з Міндічем після оголошення про початок розслідування

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю, що не розмовляв з Тімуром Міндічем з моменту оголошення щодо розслідування корупційної справи, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Президент повідомив Bloomberg, що не розмовляв із Міндічем з моменту оголошення про початок розслідування корупції - ідеться у публікації.

Говорячи про розслідування, Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television в Києві в середу, як повідомляється, сказав: "Найголовніше - це вироки для тих людей, які винні. (...) Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів".

"Є бізнес і є деякі урядовці, які фігурують у цьому розслідуванні, - сказав Зеленський. - Перш за все, міністри несуть політичну відповідальність, а потім, залежно від розслідування та судових рішень, іншу відповідальність".

"Як президент, я повинен забезпечити, щоб антикорупційні органи мали всі повноваження, і я не впливав на них, - зазначив Зеленський. - Усі повинні бути однаково відповідальними перед законом".

Доповнення

Бізнесмен Тімур Міндіч фігурує у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, під кодовим ім'ям "Карлсон".

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції "Мідас" детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації - "Карлсона". Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися гроші.

