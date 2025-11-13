Зеленский заявил, что не разговаривал с Миндичем после объявления о начале расследования

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью, что не разговаривал с Тимуром Миндичем с момента объявления о расследовании коррупционного дела, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Президент сообщил Bloomberg, что не разговаривал с Миндичем с момента объявления о начале расследования коррупции - говорится в публикации.

Говоря о расследовании, Зеленский в интервью Bloomberg Television в Киеве в среду, как сообщается, сказал: "Самое главное - это приговоры для тех людей, которые виновны. (...) Президент страны, находящейся в состоянии войны, не может иметь друзей".

"Есть бизнес и есть некоторые правительственные чиновники, которые фигурируют в этом расследовании, - сказал Зеленский. - Прежде всего, министры несут политическую ответственность, а затем, в зависимости от расследования и судебных решений, другую ответственность".

"Как президент, я должен обеспечить, чтобы антикоррупционные органы имели все полномочия, и я не влиял на них, - отметил Зеленский. - Все должны быть одинаково ответственны перед законом".

Дополнение

Бизнесмен Тимур Миндич фигурирует в деле о коррупции в энергетике. Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, под кодовым именем "Карлсон".

Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Масштабная коррупция в энергетике: Миндичу и еще шести фигурантам сообщили о подозрении