Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 12657 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 17460 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 20547 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 19498 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 16570 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 53842 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78143 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71756 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55 • 72560 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Графики отключений электроэнергии
Зеленский заявил, что не разговаривал с Миндичем после объявления о начале расследования

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил Bloomberg, что не разговаривал с Тимуром Миндичем после объявления расследования коррупционного дела.

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью, что не разговаривал с Тимуром Миндичем с момента объявления о расследовании коррупционного дела, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Президент сообщил Bloomberg, что не разговаривал с Миндичем с момента объявления о начале расследования коррупции

- говорится в публикации.

Говоря о расследовании, Зеленский в интервью Bloomberg Television в Киеве в среду, как сообщается, сказал: "Самое главное - это приговоры для тех людей, которые виновны. (...) Президент страны, находящейся в состоянии войны, не может иметь друзей".

"Есть бизнес и есть некоторые правительственные чиновники, которые фигурируют в этом расследовании, - сказал Зеленский. - Прежде всего, министры несут политическую ответственность, а затем, в зависимости от расследования и судебных решений, другую ответственность".

"Как президент, я должен обеспечить, чтобы антикоррупционные органы имели все полномочия, и я не влиял на них, - отметил Зеленский. - Все должны быть одинаково ответственны перед законом".

Дополнение

Бизнесмен Тимур Миндич фигурирует в деле о коррупции в энергетике. Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, под кодовым именем "Карлсон".

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Правоохранители установили, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долл. США", рассказали в НАБУ.

Как рассказали в НАБУ, во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации - "Карлсона". Именно он, по данным правоохранителей, контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались деньги.

Юлия Шрамко

Политика
Тимур Миндич
Энергетика
Владимир Зеленский