"Вибудовують іншу версію реальності": експрокурор САП пояснив, як мало б діяти НАБУ, аби не допустити втечі Міндіча за кордон

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький у своєму Телеграм-каналі розповів, що правоохоронні органи мають давно напрацьовані методи із недопущення втечі фігурантів кримінальних проваджень. Всі ці методи, на його думки, могли бути застосовані до Тімура Міндіча для недопущення його виїзду за кордон напередодні обшуків у справі "Мідас", пише УНН.

Броневицький розкритикував заяву директора НАБУ Семена Кривонаса, яку він зробив під час засідання антикорупційного комітету ВР. Йшлося про те, що переміщення Міндіча не контролювалися, адже не контролювався його телефон, а прикордонників не повідомили через побоювання витоку інформації.

Ми не контролювали його переміщення, бо не контролювали його телефон. Наше інформування прикордонної служби, що така-то особа збирається виїжджати – це так само ризик витоку інформації. Ми дізналися вже по факту, що він перетнув кордон. Це все звичайна маніпуляція, яку на наступний день почали розповсюджувати. Ніхто б не чекав, поки ми б їхали півтори години до кордону, його б все одно пропустили прикордонники - навів експрокурор цитату Кривонаса.

За словами Броневицького, це нагадало йому передачу "Руйнівники міфів", де двоє дорослих чоловіків робили все можливе, аби довести те, чого просто не існує. Всупереч здоровому глузду й законам фізики.

Семене Юрійовичу, на третій рік перебування вас на посаді ваші співробітники мали б підказати очевидні речі. Перед проведенням важливих слідчих дій (обшук + вручення підозри) суб’єкт завжди оперативно блокується. Не після, не "по факту", а завчасно. Інколи – за добу, інколи – за дві-три. Це стандарт, який знають усі, хто хоч раз працював із складними фігурантами - звернувся Броневицький до Кривоноса через свій Телеграм-канал.

Експрокурор також пояснив, що ці дії правоохоронців означають на практиці:

▪️ збирається вся доступна інформація про маршрути пересування;

▪️ фіксується місце ночівлі, контакти, регулярні локації;

▪️ через ДОТЗ СБУ уточнюється місцеперебування фігуранта в режимі реального часу;

▪️ телефон можна кинути на "дугу";

▪️ при бажанні контроль можна проводити і без СБУ, напряму через операторів зв’язку (Бюро теж так робить).

Це – нормальна, рутинна процедура. І саме так забезпечується успішне проведення слідчих дій. А ще є "каструля" – авто зі спеціальним обладнанням, яке давно і успішно використовується для оперативного супроводу суб’єктів. Хто в темі, той зрозуміє. Тому, Семене Юрійовичу, коли очільник НАБУ пояснює втечу ключового фігуранта тим, що "ми не контролювали його телефон" – це не аргумент. Це демонстрація того, що або: не знають як відпрацьовують подібну категорію проваджень, або прекрасно знають, але свідомо вибудовують іншу версію реальності. І другий варіант виглядає значно ближчим до правди. Не кажіть таке більше, Семене Юрійовичу. Країна заслуговує на професійність - написав Броневицький.

Нагадаємо

Як писав УНН, бізнесмен Тімур Міндіч залишив територію України за кілька годин до початку обшуків. За інформацією джерел, Міндіч виїхав за власним паспортом без будь-яких перешкод.

Співрозмовники пояснюють, що у разі потреби затримання особи на кордоні слідчі органи - у цьому випадку НАБУ - мали виставити спеціальні індекси. Зокрема, індекс "В" означає перевірку документів до прибуття слідчої групи, яка може провести затримання.

Утім, жодних індексів щодо Міндіча у базах не було, тож він спокійно перетнув кордон.

Контекст

У понеділок, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.

НАБУ тим часом оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.