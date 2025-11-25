"Вибудовують іншу версію реальності": експрокурор САП пояснив, як мало б діяти НАБУ, аби не допустити втечі Міндіча за кордон

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 4834 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 11444 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 12611 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 12418 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 11936 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 11980 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 12356 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 24357 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13388 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11558 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.6м/с
86%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 47740 перегляди
Атака рф на Україну 25 листопада: російський дрон впав на будинок у МолдовіPhoto25 листопада, 08:39 • 4132 перегляди
Умєров після мирних переговорів у Женеві: є "спільне розуміння" по угоді, візит Зеленського у США для домовленості з Трампом очікується у листопаді25 листопада, 09:24 • 20612 перегляди
Жінка перегородила доступ до укриття в Києві, бо сама його облаштувала: її притягнули до відповідальності - поліціяPhoto13:17 • 3948 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 7584 перегляди
Публікації
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 24356 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 34523 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 86239 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 115042 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 104226 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23 • 7630 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 47759 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 67428 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 68425 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 75591 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Financial Times

"Вибудовують іншу версію реальності": експрокурор САП пояснив, як мало б діяти НАБУ, аби не допустити втечі Міндіча за кордон

Київ • УНН

 • 934 перегляди

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький розкритикував заяву директора НАБУ Семена Кривоноса щодо втечі Тімура Міндіча, назвавши її маніпуляцією. Він наголосив, що існують давно напрацьовані методи для недопущення втечі фігурантів, які не були застосовані.

"Вибудовують іншу версію реальності": експрокурор САП пояснив, як мало б діяти НАБУ, аби не допустити втечі Міндіча за кордон

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький у своєму Телеграм-каналі розповів, що правоохоронні органи мають давно напрацьовані методи із недопущення втечі фігурантів кримінальних проваджень. Всі ці методи, на його думки, могли бути застосовані до Тімура Міндіча для недопущення його виїзду за кордон напередодні обшуків у справі "Мідас", пише УНН.

Броневицький розкритикував заяву директора НАБУ Семена Кривонаса, яку він зробив під час засідання антикорупційного комітету ВР. Йшлося про те, що переміщення Міндіча не контролювалися, адже не контролювався його телефон, а прикордонників не повідомили через побоювання витоку інформації.

Ми не контролювали його переміщення, бо не контролювали його телефон. Наше інформування прикордонної служби, що така-то особа збирається виїжджати – це так само ризик витоку інформації. Ми дізналися вже по факту, що він перетнув кордон. Це все звичайна маніпуляція, яку на наступний день почали розповсюджувати. Ніхто б не чекав, поки ми б їхали півтори години до кордону, його б все одно пропустили прикордонники 

- навів експрокурор цитату Кривонаса.

За словами Броневицького, це нагадало йому передачу "Руйнівники міфів", де двоє дорослих чоловіків робили все можливе, аби довести те, чого просто не існує. Всупереч здоровому глузду й законам фізики.

Семене Юрійовичу, на третій рік перебування вас на посаді ваші співробітники мали б підказати очевидні речі. Перед проведенням важливих слідчих дій (обшук + вручення підозри) суб’єкт завжди оперативно блокується. Не після, не "по факту", а завчасно. Інколи – за добу, інколи – за дві-три. Це стандарт, який знають усі, хто хоч раз працював із складними фігурантами 

- звернувся Броневицький до Кривоноса через свій Телеграм-канал.

Експрокурор також пояснив, що ці дії правоохоронців означають на практиці:

▪️ збирається вся доступна інформація про маршрути пересування;

▪️ фіксується місце ночівлі, контакти, регулярні локації;

▪️ через ДОТЗ СБУ уточнюється місцеперебування фігуранта в режимі реального часу;

▪️ телефон можна кинути на "дугу";

▪️ при бажанні контроль можна проводити і без СБУ, напряму через операторів зв’язку (Бюро теж так робить).

Це – нормальна, рутинна процедура. І саме так забезпечується успішне проведення слідчих дій. А ще є "каструля" – авто зі спеціальним обладнанням, яке давно і успішно використовується для оперативного супроводу суб’єктів. Хто в темі, той зрозуміє. Тому, Семене Юрійовичу, коли очільник НАБУ пояснює втечу ключового фігуранта тим, що "ми не контролювали його телефон" – це не аргумент. Це демонстрація того, що або: не знають як відпрацьовують подібну категорію проваджень, або прекрасно знають, але свідомо вибудовують іншу версію реальності. І другий варіант виглядає значно ближчим до правди. Не кажіть таке більше, Семене Юрійовичу. Країна заслуговує на професійність 

- написав Броневицький.

Нагадаємо

Як писав УНН, бізнесмен Тімур Міндіч залишив територію України за кілька годин до початку обшуків. За інформацією джерел, Міндіч виїхав за власним паспортом без будь-яких перешкод.

Співрозмовники пояснюють, що у разі потреби затримання особи на кордоні слідчі органи - у цьому випадку НАБУ - мали виставити спеціальні індекси. Зокрема, індекс "В" означає перевірку документів до прибуття слідчої групи, яка може провести затримання.

Утім, жодних індексів щодо Міндіча у базах не було, тож він спокійно перетнув кордон.

Контекст

У понеділок, 10 листопада, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що проводять операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.

НАБУ тим часом оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
російська пропаганда
Енергоатом
Тімур Міндіч
Енергетика
Обшук
Державний кордон України
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Герман Галущенко
Україна