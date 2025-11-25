$42.370.10
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 7904 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 10709 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 10655 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 10531 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 11447 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 11946 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 22900 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13205 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11414 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
"Выстраивают другую версию реальности": экс-прокурор САП объяснил, как должно было действовать НАБУ, чтобы не допустить бегства Миндича за границу

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий раскритиковал заявление директора НАБУ Семена Кривоноса относительно бегства Тимура Миндича, назвав его манипуляцией. Он подчеркнул, что существуют давно наработанные методы для недопущения бегства фигурантов, которые не были применены.

"Выстраивают другую версию реальности": экс-прокурор САП объяснил, как должно было действовать НАБУ, чтобы не допустить бегства Миндича за границу

Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий в своем Телеграм-канале рассказал, что правоохранительные органы имеют давно наработанные методы по недопущению побега фигурантов уголовных производств. Все эти методы, по его мнению, могли быть применены к Тимуру Миндичу для недопущения его выезда за границу накануне обысков по делу "Мидас", пишет УНН.

Броневицкий раскритиковал заявление директора НАБУ Семена Кривоноса, которое он сделал во время заседания антикоррупционного комитета ВР. Речь шла о том, что перемещения Миндича не контролировались, так как не контролировался его телефон, а пограничников не уведомили из-за опасений утечки информации.

Мы не контролировали его перемещения, потому что не контролировали его телефон. Наше информирование пограничной службы, что такой-то человек собирается выезжать – это так же риск утечки информации. Мы узнали уже по факту, что он пересек границу. Это все обычная манипуляция, которую на следующий день начали распространять. Никто бы не ждал, пока мы бы ехали полтора часа до границы, его бы все равно пропустили пограничники 

- привел экс-прокурор цитату Кривоноса.

По словам Броневицкого, это напомнило ему передачу "Разрушители мифов", где двое взрослых мужчин делали все возможное, чтобы доказать то, чего просто не существует. Вопреки здравому смыслу и законам физики.

Семен Юрьевич, на третий год пребывания вас на должности ваши сотрудники должны были бы подсказать очевидные вещи. Перед проведением важных следственных действий (обыск + вручение подозрения) субъект всегда оперативно блокируется. Не после, не "по факту", а заблаговременно. Иногда – за сутки, иногда – за двое-трое. Это стандарт, который знают все, кто хоть раз работал со сложными фигурантами 

- обратился Броневицкий к Кривоносу через свой Телеграм-канал.

Экс-прокурор также объяснил, что эти действия правоохранителей означают на практике:

▪️ собирается вся доступная информация о маршрутах передвижения;

▪️ фиксируется место ночлега, контакты, регулярные локации;

▪️ через ДОТО СБУ уточняется местонахождение фигуранта в режиме реального времени;

▪️ телефон можно бросить на "дугу";

▪️ при желании контроль можно проводить и без СБУ, напрямую через операторов связи (Бюро тоже так делает).

Это – нормальная, рутинная процедура. И именно так обеспечивается успешное проведение следственных действий. А еще есть "кастрюля" – авто со специальным оборудованием, которое давно и успешно используется для оперативного сопровождения субъектов. Кто в теме, тот поймет. Поэтому, Семен Юрьевич, когда глава НАБУ объясняет побег ключевого фигуранта тем, что "мы не контролировали его телефон" – это не аргумент. Это демонстрация того, что либо: не знают как отрабатывают подобную категорию производств, либо прекрасно знают, но сознательно выстраивают другую версию реальности. И второй вариант выглядит значительно ближе к правде. Не говорите такое больше, Семен Юрьевич. Страна заслуживает профессионализма 

- написал Броневицкий.

Напомним

Как писал УНН, бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до начала обысков. По информации источников, Миндич выехал по собственному паспорту без каких-либо препятствий.

Собеседники объясняют, что в случае необходимости задержания лица на границе следственные органы - в этом случае НАБУ - должны были выставить специальные индексы. В частности, индекс "В" означает проверку документов до прибытия следственной группы, которая может провести задержание.

Впрочем, никаких индексов в отношении Миндича в базах не было, поэтому он спокойно пересек границу.

Контекст

В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что проводят операцию по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

На фоне обысков в Верховную Раду внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.

НАБУ тем временем обнародовало часть записей в масштабном коррупционном деле в энергетике. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

Лилия Подоляк

