Чому США та ЄС повинні взятися за ICU, якщо справді хочуть боротися з українською корупцією

Схоже, що Міндіча та Єрмака принесли у жертву, і влада вдає, що тепер усе гаразд. Корупцію в Україні перемогти неможливо без дослідження фінансових операцій влади, зокрема через такі компанії, як "Інвестиційний капітал Україна" (ICU). Ця компанія обслуговувала оточення Януковича та Порошенка, а тепер можливо навіть оточення Зеленського. Саме тому вони недоторканні в Україні, тож дослідити їх можуть лише Сполучені Штати та Європейський Союз, вважає ексредактор "Економічної правди" Сергій Лямець , пише УНН.

Він нагадав, що на Кіпрі на колишнього акціонера ICU Володимира Демчишина був здійснений напад. Той був причетний до "вугільної справи" Порошенка, але у 2021 йому дозволили втекти з України. Демчишин встиг позбавитися 10% частки у бізнесах ICU, зокрема у банку "Авангард" та офшорах, за кілька тижнів до вручення підозри.

"В українських реаліях це означає, що Демчишина й ICU попередили за кілька місяців до подій, а слідчі "не помітили", - написав автор.

ICU згодом уникала слідства багато разів, навіть попри роботу з підсанкційними особами (Порошенко, Григоришин) та російськими державними банками. Зокрема, старший партнер ICU Макар Пасенюк брав участь у переговорах про купівлю енергетичних підприємств і телеканалів, займався "сліпим трастом", опікувався підприємствами Порошенка в росії. Можливо, ICU обслуговувала обіг грошей оточення Порошенка через офшорні компанії.

"Легалізовані кошти могли вкладатися у різні схеми, на кшталт єврооблігацій провідних підприємств України, і, можливо, навіть у "варанти Яресько", - зазначив автор.

Окрім того, ICU уникає розслідування відносин з російською державною ВТБ. Група перекупала у ВТБ борги українських підприємств та досі не вийшла зі спільного володіння BurgerKing Russia. Після лютого 2022 ICU взаємодіяли з фінансовою компанією Finstella, яка є одним із проксі ВТБ для уникнення санкцій. Її власником є Кирило Зімарін. Раніше він обіймав посаду генерального директора кіпрського RCB Bank, що входив до групи ВТБ. Зімарін за день до введення антиросійських санкцій перекупив на себе частку ВТБ у цьому банку. ICU досі тримає у Finstella рахунки своїх численних дочірніх та пов'язаних компаній. Можливо, ICU підпадає під наслідки роботи з підсанкційними банками країни-агресора.

"Об’єктивне розслідування з боку США та ЄС допомогло б прояснити цей момент", - вважає автор.

Але внутрішні українські правоохоронні органи, ймовірно, отримали вказівку "не помічати" старих гріхів ICU. Тому потрібне втручання США та ЄС.