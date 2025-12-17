Чому США та ЄС повинні взятися за ICU, якщо справді хочуть боротися з українською корупцією

$42.180.06
49.670.01
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 466 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 2752 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 4970 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 10273 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 14821 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 14467 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 25402 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 44421 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 36492 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37426 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.1м/с
87%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ17 грудня, 02:29 • 19454 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях17 грудня, 02:53 • 25841 перегляди
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 15236 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 19153 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 15069 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 464 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 15340 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 35439 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 49460 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 51347 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Бельгія
Київська область
Реклама
УНН Lite
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo06:16 • 9802 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 51746 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 69066 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 68573 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 71983 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

Чому США та ЄС повинні взятися за ICU, якщо справді хочуть боротися з українською корупцією

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Компанія ICU, яка обслуговувала оточення Януковича та Порошенка, уникає розслідувань, незважаючи на роботу з підсанкційними особами та російськими державними банками. Ексредактор "Економічної правди" Сергій Лямець вважає, що лише США та ЄС можуть дослідити фінансові операції ICU.

Чому США та ЄС повинні взятися за ICU, якщо справді хочуть боротися з українською корупцією

Схоже, що Міндіча та Єрмака принесли у жертву, і влада вдає, що тепер усе гаразд. Корупцію в Україні перемогти неможливо без дослідження фінансових операцій влади, зокрема через такі компанії, як "Інвестиційний капітал Україна" (ICU). Ця компанія обслуговувала оточення Януковича та Порошенка, а тепер можливо навіть оточення Зеленського. Саме тому вони недоторканні в Україні, тож дослідити їх можуть лише Сполучені Штати та Європейський Союз, вважає ексредактор "Економічної правди" Сергій Лямець , пише УНН.

Він нагадав, що на Кіпрі на колишнього акціонера ICU Володимира Демчишина був здійснений напад. Той був причетний до "вугільної справи" Порошенка, але у 2021 йому дозволили втекти з України. Демчишин встиг позбавитися 10% частки у бізнесах ICU, зокрема у банку "Авангард" та офшорах, за кілька тижнів до вручення підозри.

"В українських реаліях це означає, що Демчишина й ICU попередили за кілька місяців до подій, а слідчі "не помітили", - написав автор.

ICU згодом уникала слідства багато разів, навіть попри роботу з підсанкційними особами (Порошенко, Григоришин) та російськими державними банками. Зокрема, старший партнер ICU Макар Пасенюк брав участь у переговорах про купівлю енергетичних підприємств і телеканалів, займався "сліпим трастом", опікувався підприємствами Порошенка в росії. Можливо, ICU обслуговувала обіг грошей оточення Порошенка через офшорні компанії.

"Легалізовані кошти могли вкладатися у різні схеми, на кшталт єврооблігацій провідних підприємств України, і, можливо, навіть у "варанти Яресько", - зазначив автор.

Окрім того, ICU уникає розслідування відносин з російською державною ВТБ. Група перекупала у ВТБ борги українських підприємств та досі не вийшла зі спільного володіння BurgerKing Russia. Після лютого 2022 ICU взаємодіяли з фінансовою компанією Finstella, яка є одним із проксі ВТБ для уникнення санкцій. Її власником є Кирило Зімарін. Раніше він обіймав посаду генерального директора кіпрського RCB Bank, що входив до групи ВТБ. Зімарін за день до введення антиросійських санкцій перекупив на себе частку ВТБ у цьому банку. ICU досі тримає у Finstella рахунки своїх численних дочірніх та пов'язаних компаній. Можливо, ICU підпадає під наслідки роботи з підсанкційними банками країни-агресора.

"Об’єктивне розслідування з боку США та ЄС допомогло б прояснити цей момент", - вважає автор.

Але внутрішні українські правоохоронні органи, ймовірно, отримали вказівку "не помічати" старих гріхів ICU. Тому потрібне втручання США та ЄС.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Тімур Міндіч
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Investment Capital Ukraine
Пасенюк Макар Юрійович
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки