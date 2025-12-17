Похоже, что Миндича и Ермака принесли в жертву, и власть делает вид, что теперь все в порядке. Коррупцию в Украине победить невозможно без исследования финансовых операций власти, в частности через такие компании, как "Инвестиционный капитал Украина" (ICU). Эта компания обслуживала окружение Януковича и Порошенко, а теперь возможно даже окружение Зеленского. Именно поэтому они неприкосновенны в Украине, поэтому исследовать их могут только Соединенные Штаты и Европейский Союз, считает экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец, пишет УНН.

Он напомнил, что на Кипре на бывшего акционера ICU Владимира Демчишина было совершено нападение. Тот был причастен к "угольному делу" Порошенко, но в 2021 году ему разрешили сбежать из Украины. Демчишин успел избавиться от 10% доли в бизнесах ICU, в частности в банке "Авангард" и офшорах, за несколько недель до вручения подозрения.

"В украинских реалиях это означает, что Демчишина и ICU предупредили за несколько месяцев до событий, а следователи "не заметили", - написал автор.

ICU впоследствии избегала следствия много раз, даже несмотря на работу с подсанкционными лицами (Порошенко, Григоришин) и российскими государственными банками. В частности, старший партнер ICU Макар Пасенюк участвовал в переговорах о покупке энергетических предприятий и телеканалов, занимался "слепым трастом", курировал предприятия Порошенко в России. Возможно, ICU обслуживала оборот денег окружения Порошенко через офшорные компании.

"Легализованные средства могли вкладываться в различные схемы, вроде еврооблигаций ведущих предприятий Украины, и, возможно, даже в "варранты Яресько", - отметил автор.

Кроме того, ICU избегает расследования отношений с российской государственной ВТБ. Группа перекупала у ВТБ долги украинских предприятий и до сих пор не вышла из совместного владения BurgerKing Russia. После февраля 2022 года ICU взаимодействовали с финансовой компанией Finstella, которая является одним из прокси ВТБ для избежания санкций. Ее владельцем является Кирилл Зимарин. Ранее он занимал должность генерального директора кипрского RCB Bank, входившего в группу ВТБ. Зимарин за день до введения антироссийских санкций перекупил на себя долю ВТБ в этом банке. ICU до сих пор держит в Finstella счета своих многочисленных дочерних и связанных компаний. Возможно, ICU подпадает под последствия работы с подсанкционными банками страны-агрессора.

"Объективное расследование со стороны США и ЕС помогло бы прояснить этот момент", - считает автор.

Но внутренние украинские правоохранительные органы, вероятно, получили указание "не замечать" старых грехов ICU. Поэтому требуется вмешательство США и ЕС.