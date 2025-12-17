Почему США и ЕС должны взяться за ICU, если действительно хотят бороться с украинской коррупцией

$42.180.06
49.670.01
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 462 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
10:56 • 2750 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 4966 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 10271 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 14819 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 14465 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 25401 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 44421 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 36492 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 37426 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Эксклюзив
11:22 • 432 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop Odrex
Почему США и ЕС должны взяться за ICU, если действительно хотят бороться с украинской коррупцией

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Компания ICU, обслуживавшая окружение Януковича и Порошенко, избегает расследований, несмотря на работу с подсанкционными лицами и российскими государственными банками. Экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец считает, что только США и ЕС могут исследовать финансовые операции ICU.

Почему США и ЕС должны взяться за ICU, если действительно хотят бороться с украинской коррупцией

Похоже, что Миндича и Ермака принесли в жертву, и власть делает вид, что теперь все в порядке. Коррупцию в Украине победить невозможно без исследования финансовых операций власти, в частности через такие компании, как "Инвестиционный капитал Украина" (ICU). Эта компания обслуживала окружение Януковича и Порошенко, а теперь возможно даже окружение Зеленского. Именно поэтому они неприкосновенны в Украине, поэтому исследовать их могут только Соединенные Штаты и Европейский Союз, считает экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец, пишет УНН.

Он напомнил, что на Кипре на бывшего акционера ICU Владимира Демчишина было совершено нападение. Тот был причастен к "угольному делу" Порошенко, но в 2021 году ему разрешили сбежать из Украины. Демчишин успел избавиться от 10% доли в бизнесах ICU, в частности в банке "Авангард" и офшорах, за несколько недель до вручения подозрения.

"В украинских реалиях это означает, что Демчишина и ICU предупредили за несколько месяцев до событий, а следователи "не заметили", - написал автор.

ICU впоследствии избегала следствия много раз, даже несмотря на работу с подсанкционными лицами (Порошенко, Григоришин) и российскими государственными банками. В частности, старший партнер ICU Макар Пасенюк участвовал в переговорах о покупке энергетических предприятий и телеканалов, занимался "слепым трастом", курировал предприятия Порошенко в России. Возможно, ICU обслуживала оборот денег окружения Порошенко через офшорные компании.

"Легализованные средства могли вкладываться в различные схемы, вроде еврооблигаций ведущих предприятий Украины, и, возможно, даже в "варранты Яресько", - отметил автор.

Кроме того, ICU избегает расследования отношений с российской государственной ВТБ. Группа перекупала у ВТБ долги украинских предприятий и до сих пор не вышла из совместного владения BurgerKing Russia. После февраля 2022 года ICU взаимодействовали с финансовой компанией Finstella, которая является одним из прокси ВТБ для избежания санкций. Ее владельцем является Кирилл Зимарин. Ранее он занимал должность генерального директора кипрского RCB Bank, входившего в группу ВТБ. Зимарин за день до введения антироссийских санкций перекупил на себя долю ВТБ в этом банке. ICU до сих пор держит в Finstella счета своих многочисленных дочерних и связанных компаний. Возможно, ICU подпадает под последствия работы с подсанкционными банками страны-агрессора.

"Объективное расследование со стороны США и ЕС помогло бы прояснить этот момент", - считает автор.

Но внутренние украинские правоохранительные органы, вероятно, получили указание "не замечать" старых грехов ICU. Поэтому требуется вмешательство США и ЕС.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Тимур Миндич
Санкции
Энергетика
Война в Украине
ICU
Макар Пасенюк
Европейский Союз
Соединённые Штаты