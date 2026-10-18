Украину накроют дожди: где 18 октября ожидается непогода
Киев • УНН
18 октября большую часть Украины накроют облачность и дожди, на юге и в центре возможны значительные осадки. В Киеве 13–15°.
В воскресенье, 18 октября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, ожидаются умеренные дожди, днем в южных и большинстве центральных областей местами значительные дожди; на крайнем западе страны небольшой дождь.
Утром в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях туман. Ветер северо-восточный, на западе страны северо-западный, 5–10 м/с. Температура днем 13–18°, в юго-восточной части 18–23°, в западных областях 9–14°
В Киеве и области в воскресенье будет облачно, ожидается дождь. Температура 13–15°.
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