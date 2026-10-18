Україну накриють дощі: де 18 жовтня очікується негода
Київ • УНН
18 жовтня більшість України накриють хмарність і дощі, на півдні та в центрі можливі значні опади. У Києві 13-15°.
У неділю, 18 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, очікуються помірні дощі, вдень у південних та більшості центральних областей місцями значні дощі; на крайньому заході країни невеликий дощ.
Вранці у Вінницькій,Черкаській, Кіровоградській та Київській областях туман. Вітер північно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 13-18°, у південно-східній частині 18-23°, в західних областях 9-14°
У Києві та області у неділю буде хмарно, дощитиме. Температура 13-15°.
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