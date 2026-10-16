рф за сутки выпустила по Украине 15 «Бандеролей» и более трёх сотен дронов — сколько целей удалось сбить

Армия рф в течение дня выпустила по Украине 315 ударных дронов и 15 «Бандеролей», украинским военным удалось уничтожить более 260 целей, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

Детали

Как сообщили в Воздушных силах, в течение дня 16 октября (с 7:00 до 19:00) противник атаковал Украину 315 ударными БпЛА (78 из них — реактивные), «Гербера» и дронами других типов, а также 15 S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

По предварительным данным, в течение указанного периода противовоздушной обороной сбито/подавлено 253 БпЛА (49 из них — реактивные), а также 9 S-8000 «Бандероль/Дань-Т» - говорится в сообщении.

Добавим

По состоянию на 19:00 в воздушном пространстве еще около 35 ударных беспилотников, добавили в Воздушных силах.

Группы ударных БпЛА на юге Харьковской области, севере Днепропетровской области, востоке Кировоградской области, в центральной части Черкасской области, на севере Николаевской и Одесской областей, а также на юго-востоке, в центре, на севере и западе Винницкой области движутся западным курсом - говорится в сообщении.

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