рф за день випустила по Україні 15 "Бандеролей" і понад три сотні дронів - скільки цілей вдалось збити
Київ • УНН
росія атакувала Україну 315 ударними дронами та 15 "Бандеролями". ППО знищила або подавила 253 БпЛА й 9 "Бандеролей".
Армія рф протягом дня випустила по Україні 315 ударних дронів та 15 "Бандеролей", українським військовим вдалось знищити понад 260 цілей, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
Деталі
Як повідомили у повітряних силах, протягом дня 16 жовтня (із 7.00 по 19.00) противник атакував Україну 315 ударними БпЛА (78 із них — реактивні), Гербера та дронами інших типів, а також 15 S-8000 "Бандероль/Дань-Т".
За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною збито/подавлено 253 БпЛА (49 із них - реактивні), а також 9 S-8000 "Бандероль/Дань-Т"
Додамо
Станом на 19.00 у повітряному просторі ще близько 35 ударних безпілотників, додали у Повітряних силах.
Групи ударних БпЛА на півдні Харківщини, півночі Дніпропетровщини, сході Кіровоградщини, у центральній частині Черкащини, на півночі Миколаївщини та Одещини, а також на південному сході, центрі, півночі та заході Вінниччини, рухаються західним курсом
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