Атака БПЛА на Кировоградскую область: разрушен дом, трое пострадавших

В результате атаки российского БПЛА на Кировоградскую область вечером в четверг, 5 ноября, травмированы три человека и разрушен жилой дом. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в Кропивницком районе в результате удара беспилотника рф разрушен частный жилой дом.

На месте попадания возник пожар на площади 40 кв. м. Три человека получили травмы. Пострадавших передали работникам экстренной медицинской помощи. Пожарные ликвидировали пожар - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 15 октября Кировоградская область пережила самую массированную атаку рф с начала полномасштабного вторжения: в области зафиксировали почти 360 российских БПЛА. В результате ударов по 26 локациям погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

Оккупанты нанесли удар по центру Кропивницкого, есть пострадавшие