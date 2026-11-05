Атака БпЛА на Кіровоградщину: зруйновано будинок, троє травмованих

$45.540.1351.250.19
ukenru
20:18 • 7898 перегляди
Учасники смертельної бійки в Словаччині не мають відношення до Сил оборони України - МЗС
19:33 • 10860 перегляди
Спецпризначенні ГУР провели масштабну операцію "Чебуречна" на Сумщині: скільки знищили окупантів та технікиVideo
19:18 • 11199 перегляди
У Нідерландах стартувала Bitcoin Amsterdam 2026: про що говорять учасники на тлі падіння біткоїна
19:04 • 9152 перегляди
"Відкрили новий механізм повернення українців" - Лубінець розповів про неофіційну зустріч із Меланією Трамп Video
Ексклюзив
18:20 • 12528 перегляди
Смертельна бійка у Словаччині: ПС ЗСУ спростували інформацію про причетність своїх військових
16:40 • 18035 перегляди
Меланія Трамп отримала орден від України та передала листи Зеленському та путінуPhoto
Ексклюзив
15:54 • 28535 перегляди
Київ може повністю залишитися без води через тривалі відключення світла: які райони під загрозою
5 листопада, 14:28 • 24371 перегляди
Володимира Ценова відправили під арешт із заставою у 15 млн гривеньPhoto
5 листопада, 13:47 • 35276 перегляди
Добровільне повернення із СЗЧ: у Міноборони відповіли, коли військових можна залучати до бойових завдань
5 листопада, 11:54 • 32996 перегляди
Міжнародні резерви України зросли до $49,1 млрд - допомогли гроші від партнерів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Бізнесу повернуть 15% вартості української техніки: що можна придбати та як отримати компенсацію5 листопада, 12:58 • 23293 перегляди
Адам Драйвер відкинув повернення до "Зоряних війн"5 листопада, 14:15 • 14910 перегляди
Меланія Трамп обурена агресивною міграційною політикою США через депортацію знайомих5 листопада, 14:39 • 14311 перегляди
Британський суд визнав ексчоловіка Кеті Перрі винним у зґвалтуванні та сексуальних нападах5 листопада, 14:54 • 14136 перегляди
Британія і ЄС наближаються до "перезавантаження" Brexit - у заяві планують згадку про Україну5 листопада, 14:56 • 11118 перегляди
Публікації
У Нідерландах стартувала Bitcoin Amsterdam 2026: про що говорять учасники на тлі падіння біткоїна19:18 • 11199 перегляди
Меланія Трамп зустрілась із представниками України та рф після операції в Олешках - найважливіші деталі та заяви17:09 • 11137 перегляди
Київ може повністю залишитися без води через тривалі відключення світла: які райони під загрозою
Ексклюзив
15:54 • 28535 перегляди
Добровільне повернення із СЗЧ: у Міноборони відповіли, коли військових можна залучати до бойових завдань5 листопада, 13:47 • 35276 перегляди
Бізнесу повернуть 15% вартості української техніки: що можна придбати та як отримати компенсацію5 листопада, 12:58 • 23379 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Дональд Трамп
Давид Арахамія
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Словаччина
Білий дім
Сполучені Штати Америки
Італія
Реклама
УНН Lite
Лауреат Гонкурівської премії визнав використання ШІ у романі20:32 • 1132 перегляди
Вчені відкинули головну версію походження вівтарного каменю Стоунхенджа17:31 • 6032 перегляди
Прогнози покращуються, але акції падають - що відбувається з люксовим брендом Ralph Lauren16:10 • 7258 перегляди
Британський суд визнав ексчоловіка Кеті Перрі винним у зґвалтуванні та сексуальних нападах5 листопада, 14:54 • 14217 перегляди
Меланія Трамп обурена агресивною міграційною політикою США через депортацію знайомих5 листопада, 14:39 • 14389 перегляди
Актуальне
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм
Техніка
Опалення

Атака БпЛА на Кіровоградщину: зруйновано будинок, троє травмованих

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У Кропивницькому районі російський БпЛА зруйнував будинок і спричинив пожежу площею 40 кв. м. Троє людей травмовані.

Атака БпЛА на Кіровоградщину: зруйновано будинок, троє травмованих

Внаслідок атаки російського БпЛА на Кіровоградщину ввечері у четвер, 5 листопада, травмовано трьох людей та зруйновано житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у Кропивницькому районі через удар безпілотника рф зруйновано приватний житловий будинок.

На місці влучання виникла пожежа на площі 40 кв. м. Троє людей отримали травми. Постраждалих передали працівникам екстреної медичної допомоги. Вогнеборці ліквідували пожежу

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В ніч на 15 жовтня Кіровоградщина пережила наймасованішу атаку рф від початку повномасштабного вторгнення: в області зафіксували майже 360 російських БпЛА. Внаслідок ударів по 26 локаціях загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення.

Окупанти вдарили по центру Кропивницького, є постраждалі16.09.26, 19:00 • 13513 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Кіровоградська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій