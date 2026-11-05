Атака БпЛА на Кіровоградщину: зруйновано будинок, троє травмованих

Внаслідок атаки російського БпЛА на Кіровоградщину ввечері у четвер, 5 листопада, травмовано трьох людей та зруйновано житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у Кропивницькому районі через удар безпілотника рф зруйновано приватний житловий будинок.

На місці влучання виникла пожежа на площі 40 кв. м. Троє людей отримали травми. Постраждалих передали працівникам екстреної медичної допомоги. Вогнеборці ліквідували пожежу - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В ніч на 15 жовтня Кіровоградщина пережила наймасованішу атаку рф від початку повномасштабного вторгнення: в області зафіксували майже 360 російських БпЛА. Внаслідок ударів по 26 локаціях загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення.

Окупанти вдарили по центру Кропивницького, є постраждалі