Густой туман накроет Киев и четыре области 17 октября — ГСЧС
Киев • УНН
В Киеве и четырех областях ожидается туман с видимостью 200–500 метров. ГСЧС призывает водителей и пешеходов быть осторожными.
В ближайшее время густой туман охватит г. Киев, а ночью и утром 18 октября — Винницкую, Кировоградскую, Черкасскую и Киевскую области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Как отметили в ГСЧС, видимость составит 200–500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ухудшение видимости может затруднить движение транспорта. Призываем водителей выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и включать противотуманные фары, а пешеходов — обязательно использовать световозвращающие элементы и быть внимательными на переходах
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