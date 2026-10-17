Густий туман накриє Київ і чотири області 17 жовтня - ДСНС
Київ • УНН
У Києві та чотирьох областях очікується туман із видимістю 200–500 метрів. ДСНС закликає водіїв і пішоходів бути обережними.
Найближчим часом густий туман охопить м. Київ, а уночі та вранці 18 жовтня - Вінниччину, Кіровоградщину, Черкащину та Київщину. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Як зазначили в ДСНС, видимість становитиме 200–500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий).
Погіршення видимості може ускладнити рух транспорту. Закликаємо водіїв обирати безпечну швидкість, тримати дистанцію та вмикати протитуманні фари, а пішоходів - обов'язково використовувати світлоповертальні елементи й бути уважними на переходах
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