Густий туман накриє Київ і чотири області 17 жовтня - ДСНС

Найближчим часом густий туман охопить м. Київ, а уночі та вранці 18 жовтня - Вінниччину, Кіровоградщину, Черкащину та Київщину. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Як зазначили в ДСНС, видимість становитиме 200–500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий).

Погіршення видимості може ускладнити рух транспорту. Закликаємо водіїв обирати безпечну швидкість, тримати дистанцію та вмикати протитуманні фари, а пішоходів - обов'язково використовувати світлоповертальні елементи й бути уважними на переходах