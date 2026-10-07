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Компания без работников получила лесные договоры на 178,5 млн гривен: преступники задержаны

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Правоохранители разоблачили группу, которая заключала лесные договоры без техники и работников. Организатору и семерым участникам объявили о подозрении.

Компания без работников получила лесные договоры на 178,5 млн гривен: преступники задержаны

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая, по данным следствия, завладела средствами государственных лесохозяйственных предприятий под видом выполнения лесозаготовительных работ, а впоследствии легализовала их. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Следователи установили, что за созданием преступной схемы стоит предприниматель из Черкасской области, имевший связи в государственном лесохозяйственном предприятии. Также в состав преступной организации вошли руководитель лесного хозяйства, лесники и бухгалтер.

В течение 2023–2025 годов подконтрольная организатору компания заключала с филиалами государственных лесохозяйственных предприятий в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях договоры на выполнение лесозаготовительных работ. Общая стоимость договоров составила 178,5 млн гривен. В то же время компания не имела ни одного работника и необходимой техники для выполнения таких работ

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Деньги выводили через около 20 ФЛП, переводили в наличные и распределяли между участниками преступной организации.

В настоящее время правоохранители сообщили о подозрении организатору и семерым участникам по фактам завладения чужим имуществом, легализации имущества, полученного преступным путем, а также создания преступной организации и участия в ней (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1–3 ст. 255 Уголовного кодекса Украины).

Шесть подозреваемых задержаны. По ходатайству прокуратуры организатору и трем соучастникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога

- резюмировали правоохранительные органы.

Напомним

Правоохранительные органы задержали в Киеве мужчину, который выдавал себя за сотрудника НАБУ и выманил у предпринимателя 280 тыс. долларов.

Евгений Устименко

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