Компанія без працівників отримала лісові договори на 178,5 млн гривень: злочинців затримано

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка, за даними слідства, заволоділа коштами державних лісогосподарських підприємств під виглядом виконання лісозаготівельних робіт , а згодом легалізувала їх. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

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Слідчі встановили, що за створенням злочинної схеми стоїть підприємець з Черкаської області, що мав зв’язки у державному лісогосподарському підприємстві. Також до складу злочинної організації увійшли керівник лісового господарства, лісники та бухгалтерка.

Упродовж 2023–2025 років підконтрольна організатору компанія укладала з філіями державних лісогосподарських підприємств у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях договори на виконання лісозаготівельних робіт. Загальна вартість договорів становила 178,5 млн гривень. Водночас компанія не мала жодного працівника та необхідної техніки для виконання таких робіт - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Гроші виводили через близько 20 ФОПів, переводили у готівку та розподіляли між учасниками злочинної організації.

Наразі правоохоронці повідомили про підозру організатору та сімом учасникам за фактами заволодіння чужим майном, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також створення та участі у злочинній організації (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1–3 ст. 255 Кримінального кодексу України).

Шістьох підозрюваних затримано. За клопотанням прокуратури організатору та трьом співучасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави - резюмували правоохоронні органи.

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