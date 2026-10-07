Компанія без працівників отримала лісові договори на 178,5 млн гривень: злочинців затримано
Київ • УНН
Правоохоронці викрили групу, яка укладала лісові договори без техніки й працівників. Організатору та сімом учасникам оголосили підозри.
Правоохоронці викрили злочинну групу, яка, за даними слідства, заволоділа коштами державних лісогосподарських підприємств під виглядом виконання лісозаготівельних робіт , а згодом легалізувала їх. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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Слідчі встановили, що за створенням злочинної схеми стоїть підприємець з Черкаської області, що мав зв’язки у державному лісогосподарському підприємстві. Також до складу злочинної організації увійшли керівник лісового господарства, лісники та бухгалтерка.
Упродовж 2023–2025 років підконтрольна організатору компанія укладала з філіями державних лісогосподарських підприємств у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях договори на виконання лісозаготівельних робіт. Загальна вартість договорів становила 178,5 млн гривень. Водночас компанія не мала жодного працівника та необхідної техніки для виконання таких робіт
Гроші виводили через близько 20 ФОПів, переводили у готівку та розподіляли між учасниками злочинної організації.
Наразі правоохоронці повідомили про підозру організатору та сімом учасникам за фактами заволодіння чужим майном, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також створення та участі у злочинній організації (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1–3 ст. 255 Кримінального кодексу України).
Шістьох підозрюваних затримано. За клопотанням прокуратури організатору та трьом співучасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави
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