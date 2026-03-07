Ученые подтвердили, что волны разрушительной засухи происходят все чаще из-за потепления
Киев • УНН
Климатическое исследование ученых из Южной Кореи и Австралии выявило стремительное распространение аномальной жары, мгновенно иссушающей почву. За последние сорок лет площадь суши, страдающая от таких комбинированных ударов стихии, выросла с 2,5% до почти 17%.
Детали
Исследователи акцентируют внимание на появлении "внезапных засух", которые возникают, когда раскаленный воздух начинает интенсивно высасывать влагу из земли еще до того, как аграрии успеют среагировать. Если аномальная жара ударяет первой, последующая засуха становится значительно более разрушительной и агрессивной, чем в тех случаях, когда дефицит осадков развивается постепенно.
Это создает эффект двойного удара, который наносит непоправимый ущерб урожаям и экосистемам из-за невозможности своевременной подготовки людей к стихии.
Влияние рекордного потепления последних лет на прогнозы
Авторы работы, опубликованной в издании Science Advances, отмечают, что средние показатели распространения засух в 2024 и 2025 годах могут быть еще выше из-за рекордных температур на планете.
Изменение климата превращает некогда редкие природные отклонения в постоянную угрозу, охватывающую все новые территории. Ученые подчеркивают, что скорость этих изменений гораздо тревожнее самих цифр, поскольку планета входит в фазу непредсказуемых и чрезвычайно быстрых климатических трансформаций.
