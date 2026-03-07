$43.810.0950.900.07
В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
01:30 • 10408 просмотра
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВА
23:10 • 21156 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 37907 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 45628 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский
6 марта, 13:05 • 38472 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 62687 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 28147 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 25482 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 23862 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитников
Ученые подтвердили, что волны разрушительной засухи происходят все чаще из-за потепления

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Климатическое исследование ученых из Южной Кореи и Австралии выявило стремительное распространение аномальной жары, мгновенно иссушающей почву. За последние сорок лет площадь суши, страдающая от таких комбинированных ударов стихии, выросла с 2,5% до почти 17%.

Ученые подтвердили, что волны разрушительной засухи происходят все чаще из-за потепления
Фото: AP

Новое климатическое исследование ученых из Южной Кореи и Австралии выявило опасную закономерность стремительного распространения аномальной жары, мгновенно высушивающей почву. За последние сорок лет площадь суши, страдающая от таких комбинированных ударов стихии, выросла с 2,5% до почти 17%, что свидетельствует о критическом наложении экстремальных явлений друг на друга. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Исследователи акцентируют внимание на появлении "внезапных засух", которые возникают, когда раскаленный воздух начинает интенсивно высасывать влагу из земли еще до того, как аграрии успеют среагировать. Если аномальная жара ударяет первой, последующая засуха становится значительно более разрушительной и агрессивной, чем в тех случаях, когда дефицит осадков развивается постепенно.

Более 6 млн человек в Сомали оказались на грани голода из-за засухи и дефицита международной помощи24.02.26, 21:38 • 5089 просмотров

Это создает эффект двойного удара, который наносит непоправимый ущерб урожаям и экосистемам из-за невозможности своевременной подготовки людей к стихии.

Когда жара ударяет первой, засухи сильнее, чем когда засухи наступают сначала или не сопровождаются сильной жарой. Они приводят к "внезапным засухам", которые наносят больший ущерб, поскольку возникают внезапно, не давая людям и фермерам подготовиться

– объяснили авторы исследования Санг-Вук Е и Йон-Джун Ким.

Влияние рекордного потепления последних лет на прогнозы

Авторы работы, опубликованной в издании Science Advances, отмечают, что средние показатели распространения засух в 2024 и 2025 годах могут быть еще выше из-за рекордных температур на планете.

Изменение климата превращает некогда редкие природные отклонения в постоянную угрозу, охватывающую все новые территории. Ученые подчеркивают, что скорость этих изменений гораздо тревожнее самих цифр, поскольку планета входит в фазу непредсказуемых и чрезвычайно быстрых климатических трансформаций.

В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчества15.12.25, 07:02 • 35170 просмотров

Степан Гафтко

