Ученые подтвердили, что волны разрушительной засухи происходят все чаще из-за потепления

Новое климатическое исследование ученых из Южной Кореи и Австралии выявило опасную закономерность стремительного распространения аномальной жары, мгновенно высушивающей почву. За последние сорок лет площадь суши, страдающая от таких комбинированных ударов стихии, выросла с 2,5% до почти 17%, что свидетельствует о критическом наложении экстремальных явлений друг на друга. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Исследователи акцентируют внимание на появлении "внезапных засух", которые возникают, когда раскаленный воздух начинает интенсивно высасывать влагу из земли еще до того, как аграрии успеют среагировать. Если аномальная жара ударяет первой, последующая засуха становится значительно более разрушительной и агрессивной, чем в тех случаях, когда дефицит осадков развивается постепенно.

Это создает эффект двойного удара, который наносит непоправимый ущерб урожаям и экосистемам из-за невозможности своевременной подготовки людей к стихии.

