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В новороссийске после атаки украинских дронов ввели режим чрезвычайной ситуации

Киев • УНН

 • 1942 просмотра

В новороссийске после массированной атаки БПЛА ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате атаки произошёл прорыв двух водоводов, поэтому подачу воды в город приостановили.

В новороссийске после атаки украинских дронов ввели режим чрезвычайной ситуации

12 августа в новороссийске, расположенном в краснодарском крае рф, ввели режим чрезвычайной ситуации. Это решение приняли после новой массированной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города андрей кравченко, пишет УНН.

Подробности

"В новороссийске введён режим чрезвычайной ситуации. После отмены угрозы атаки БПЛА я выехал на места повреждений, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями", — подтвердил кравченко.

По его словам, в городе уже развернули штаб, который координирует работу всех оперативных служб.

Кроме того, до сих пор продолжается обследование территорий на наличие обломков дронов.

Мэр новороссийска также заверил горожан, что управляющие компании и ремонтные бригады начали расчистку территорий.

Он утверждает, что в результате атаки ВСУ произошёл прорыв двух водоводов, подающих воду. На этом фоне подачу воды в город приостановили.

кравченко добавил, что российской ПВО пришлось всю ночь отражать атаку дронов Сил обороны Украины. Также он признал, что в городе вспыхнуло много пожаров. Всех последствий новых ударов ВСУ по Новороссийску мэр традиционно не раскрыл.

Напомним

Украинские силы провели уникальную операцию против базы в Новороссийске, применив дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские дроны. Подтверждено попадание по ПВО, причалам и инфраструктуре порта.

Ольга Розгон

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