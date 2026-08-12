В новороссийске после атаки украинских дронов ввели режим чрезвычайной ситуации
Киев • УНН
В новороссийске после массированной атаки БПЛА ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате атаки произошёл прорыв двух водоводов, поэтому подачу воды в город приостановили.
12 августа в новороссийске, расположенном в краснодарском крае рф, ввели режим чрезвычайной ситуации. Это решение приняли после новой массированной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города андрей кравченко, пишет УНН.
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"В новороссийске введён режим чрезвычайной ситуации. После отмены угрозы атаки БПЛА я выехал на места повреждений, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями", — подтвердил кравченко.
По его словам, в городе уже развернули штаб, который координирует работу всех оперативных служб.
Кроме того, до сих пор продолжается обследование территорий на наличие обломков дронов.
Мэр новороссийска также заверил горожан, что управляющие компании и ремонтные бригады начали расчистку территорий.
Он утверждает, что в результате атаки ВСУ произошёл прорыв двух водоводов, подающих воду. На этом фоне подачу воды в город приостановили.
кравченко добавил, что российской ПВО пришлось всю ночь отражать атаку дронов Сил обороны Украины. Также он признал, что в городе вспыхнуло много пожаров. Всех последствий новых ударов ВСУ по Новороссийску мэр традиционно не раскрыл.
Напомним
Украинские силы провели уникальную операцию против базы в Новороссийске, применив дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские дроны. Подтверждено попадание по ПВО, причалам и инфраструктуре порта.