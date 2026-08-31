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Атакований біля новоросійська російський суховантаж дрейфував до Туреччини та сів на мілину

Київ • УНН

 • 2772 перегляди

Після атаки екіпаж залишив «ОМСКИЙ-107», і некероване судно дрейфувало до турецького узбережжя. Корабель сів на мілину біля Шиле.

Атакований біля новоросійська російський суховантаж дрейфував до Туреччини та сів на мілину

108-метровий вантажний корабель "ОМСКИЙ-107" під російським прапором, який зазнав атаки поблизу новоросійська, сів на мілину біля узбережжя Туреччини. Судно винесло до пляжу Алачали в районі Шиле поблизу Стамбула, повідомляє турецьке агентство DHA, пише УНН.

Деталі

За даними видання, після атаки екіпаж залишив "ОМСКИЙ-107" на рятувальних шлюпках. Після цього некерований суховантаж продовжив дрейфувати.

Місцеві жителі помітили судно, яке наближалося до берега, та повідомили відповідні служби. До району направили підрозділи берегової охорони.

Капітанська рубка корабля сильно пошкоджена

Після дрейфу "ОМСКИЙ-107" досяг пляжу Алачали та сів на мілину. Турецькі служби взяли район під охорону та розпочали розслідування обставин інциденту.

На оприлюднених кадрах видно значні пошкодження судна. Зокрема, капітанська рубка обгоріла та частково зруйнована.

Очевидці також зафіксували на відео момент, коли некерований російський суховантаж наближався до узбережжя та зрештою сів на мілину.

У новоросійську після атаки українських дронів ввели режим надзвичайної ситуації12.08.26, 14:59 • 3982 перегляди

Степан Гафтко

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