Турция и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в энергетике и торговле

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес провела в Стамбуле переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны обсудили расширение сотрудничества в сферах торговли, энергетики и горнодобывающей промышленности. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Встреча состоялась после визита Родригес в Индию, где она также обсуждала вопросы энергетического партнерства. В администрации президента Турции заявили, что Анкара продолжит поддерживать развитие отношений с Венесуэлой и реализацию совместных экономических проектов.

Канадские дипломаты посетили Венесуэлу на фоне возможного возобновления работы посольства в Каракасе

Президент Эрдоган заявил, что наша страна всегда поддерживает дружественный народ Венесуэлы. Он подчеркнул решимость Турции продолжать сотрудничество с Венесуэлой во многих сферах, в частности в торговле, энергетике и горнодобывающей промышленности – говорится в заявлении офиса турецкого лидера.

Стороны также обсудили увеличение объемов двусторонней торговли с 448 млн долларов до целевого показателя в 3 млрд долларов. Помимо экономических вопросов, участники переговоров обменялись мнениями по актуальным международным событиям.

Венесуэла планирует открыть энергетический сектор для частных инвесторов