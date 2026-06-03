Венесуэла планирует открыть энергетический сектор для частных инвесторов
Киев • УНН
Новый законопроект Венесуэлы позволяет частным фирмам получать энергетические концессии на срок до 25 лет. Реформа призвана преодолеть дефицит мощностей в стране.
Власти Венесуэлы готовят реформу, которая позволит частным компаниям работать в энергетическом секторе наряду с государством. Соответствующий законопроект предусматривает допуск частных фирм, смешанных предприятий и компаний с миноритарной государственной долей к рынку электроэнергии, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Документ также предусматривает установление тарифов с учетом затрат на оказание услуг и обеспечение инвесторам "разумной рентабельности". Реформа является частью политики президента Делси Родригес по привлечению иностранного капитала после ослабления санкций США.
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Причиной изменений стали хронические перебои с электроэнергией, которые уже влияют на добычу нефти и газа. Из-за нехватки мощностей власти даже требуют от новых энергетических проектов самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией.
Согласно проекту, Министерство энергетики сможет предоставлять концессии на срок до 25 лет с возможностью продления еще на 15 лет. В то же время государство сохранит право вмешиваться в работу операторов или отменять концессии при определенных условиях.
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