Экспорт нефти из Венесуэлы вырос до самого высокого уровня за последние годы

Киев • УНН

 • 1712 просмотра

В мае экспорт нефти из Венесуэлы вырос до 1,25 млн баррелей в сутки. Это стало возможным благодаря ослаблению санкций США и спросу в Индии и Европе.

Экспорт нефти из Венесуэлы в мае вырос до 1,25 млн баррелей в сутки, что стало третьим месяцем подряд с ростом показателя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходства, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, объемы поставок были на 0,7% выше, чем в апреле, и на 61% превысили показатель мая прошлого года. Росту способствовало увеличение экспорта в США, Индию и страны Европы после ослабления американских санкций и расширения деятельности иностранных компаний в нефтяном секторе Венесуэлы.

Крупнейшим покупателем венесуэльской нефти в мае остались США, которые импортировали около 558 тысяч баррелей в сутки. Индия закупала 427 тысяч баррелей в сутки, а страны Европы – 169 тысяч. Всего за месяц Венесуэла отгрузила 67 партий сырой нефти и нефтепродуктов.

Каракас рассчитывает нарастить добычу

Министерство нефти Венесуэлы прогнозирует, что к концу 2026 года добыча достигнет 1,37 млн баррелей в сутки. Это будет самый высокий уровень со времени введения американских энергетических санкций в 2019 году.

Благодаря восстановлению производства страна также возвращается на рынки, куда не могла поставлять нефть в течение последних лет, а международные трейдеры все активнее наращивают закупки венесуэльского сырья.

Степан Гафтко

