Исполняющая обязанности президента Венесуэлы отвергла заявления Трампа о «51-м штате»

Фото: АР

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна не станет "51-м штатом США" после соответствующих слов американского президента Дональда Трампа. Об этом она сказала во время выступления в Международном суде ООН в Гааге, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Родригес подчеркнула, что Венесуэла продолжит защищать свой суверенитет и независимость. По ее словам, страна является "свободным государством, а не колонией". В то же время она отметила, что Каракас и Вашингтон поддерживают контакты и работают над "сотрудничеством и взаимопониманием".

США разрешили Мадуро использовать средства Венесуэлы для защиты в деле

Накануне Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что "серьезно рассматривает возможность" сделать Венесуэлу 51-м штатом США. Подобные заявления американский президент ранее делал и в отношении Канады. Белый дом официально эти слова пока не комментировал.

Заявления Родригес прозвучали во время слушаний по делу о территориальном споре между Венесуэлой и Гайаной за регион Эссекибо.

США разрешили Венесуэле нанять советников для подготовки к переговорам по долгу на $60 млрд

Речь идет о богатой нефтью и полезными ископаемыми территории, которая составляет около двух третей площади Гайаны. После открытия крупных нефтяных месторождений в 2015 году конфликт между странами резко обострился.

Напряженность между государствами возросла еще в 2023 году, когда тогдашний президент Николас Мадуро пригрозил аннексией Эссекибо после проведения референдума. Окончательное решение Международного суда ООН по делу ожидается через несколько месяцев.

США вывезли обогащенный уран из Венесуэлы