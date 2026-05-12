Исполняющая обязанности президента Венесуэлы отвергла заявления Трампа о «51-м штате»
Киев • УНН
Делси Родригес отвергла идею Трампа о превращении Венесуэлы в 51-й штат США. Она заявила о суверенитете во время суда по территориям Гайаны.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна не станет "51-м штатом США" после соответствующих слов американского президента Дональда Трампа. Об этом она сказала во время выступления в Международном суде ООН в Гааге, сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Родригес подчеркнула, что Венесуэла продолжит защищать свой суверенитет и независимость. По ее словам, страна является "свободным государством, а не колонией". В то же время она отметила, что Каракас и Вашингтон поддерживают контакты и работают над "сотрудничеством и взаимопониманием".
США разрешили Мадуро использовать средства Венесуэлы для защиты в деле25.04.26, 15:44 • 2889 просмотров
Накануне Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что "серьезно рассматривает возможность" сделать Венесуэлу 51-м штатом США. Подобные заявления американский президент ранее делал и в отношении Канады. Белый дом официально эти слова пока не комментировал.
Заявления Родригес прозвучали во время слушаний по делу о территориальном споре между Венесуэлой и Гайаной за регион Эссекибо.
США разрешили Венесуэле нанять советников для подготовки к переговорам по долгу на $60 млрд06.05.26, 01:26 • 4442 просмотра
Речь идет о богатой нефтью и полезными ископаемыми территории, которая составляет около двух третей площади Гайаны. После открытия крупных нефтяных месторождений в 2015 году конфликт между странами резко обострился.
Напряженность между государствами возросла еще в 2023 году, когда тогдашний президент Николас Мадуро пригрозил аннексией Эссекибо после проведения референдума. Окончательное решение Международного суда ООН по делу ожидается через несколько месяцев.
США вывезли обогащенный уран из Венесуэлы09.05.26, 20:28 • 20249 просмотров