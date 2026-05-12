Исполняющая обязанности президента Венесуэлы отвергла заявления Трампа о «51-м штате»

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Делси Родригес отвергла идею Трампа о превращении Венесуэлы в 51-й штат США. Она заявила о суверенитете во время суда по территориям Гайаны.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна не станет "51-м штатом США" после соответствующих слов американского президента Дональда Трампа. Об этом она сказала во время выступления в Международном суде ООН в Гааге, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Родригес подчеркнула, что Венесуэла продолжит защищать свой суверенитет и независимость. По ее словам, страна является "свободным государством, а не колонией". В то же время она отметила, что Каракас и Вашингтон поддерживают контакты и работают над "сотрудничеством и взаимопониманием".

Накануне Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что "серьезно рассматривает возможность" сделать Венесуэлу 51-м штатом США. Подобные заявления американский президент ранее делал и в отношении Канады. Белый дом официально эти слова пока не комментировал.

Заявления Родригес прозвучали во время слушаний по делу о территориальном споре между Венесуэлой и Гайаной за регион Эссекибо.

Речь идет о богатой нефтью и полезными ископаемыми территории, которая составляет около двух третей площади Гайаны. После открытия крупных нефтяных месторождений в 2015 году конфликт между странами резко обострился.

Напряженность между государствами возросла еще в 2023 году, когда тогдашний президент Николас Мадуро пригрозил аннексией Эссекибо после проведения референдума. Окончательное решение Международного суда ООН по делу ожидается через несколько месяцев.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира